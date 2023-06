Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção no Havaí

Um dos maiores vulcões em atividade no mundo, o Kilauea voltou a entrar em erupção no Havaí, nesta quarta-feira (7).

Fissuras se abriram na base de sua cratera, segundo imagens aéreas. Especialistas classificaram a erupção de "dinâmica".

Cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos começaram a detectar a atividade pela manhã. A mesma está restrita aos limites do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, distante dos centros urbanos.

"Os níveis altos de gás vulcânico são a principal preocupação, uma vez que podem ser espalhados pelas correntes de vento", destacou o serviço. "À medida que o dióxido de enxofre sai do cume, reage na atmosfera para criar a névoa visível conhecida como vog".

A poluição vulcânica pode causar problemas respiratórios em pessoas e animais e afetar plantações, ressaltou o departamento. A erupção também pode produzir "cabelos de Pele", com potencial de causar irritação na pele e afetar a visão.

A erupção ocorre meses depois que o vulcão vizinho Mauna Loa deleitou observadores com um espetáculo impressionante.

O Kilauea é menor do que o Mauna Loa, porém muito mais ativo, sendo um dos seis vulcões em atividade nos Estados Unidos. Ele entrou em erupção de forma quase contínua entre 1983 e 2019.

hg/pr/gm/lb/am