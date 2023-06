Secretário de Estado dos EUA se reúne com ministros dos países do Golfo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se, nesta quarta-feira (7), com vários ministros dos países do Golfo e lhes assegurou o apoio dos Estados Unidos, no contexto de alianças em constante mudança na região desde a aproximação entre Irã e Arábia Saudita.

No segundo dia de sua visita, Blinken participou de uma reunião, na capital saudita, dos ministros das Relações Exteriores dos países-membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), cuja secretaria geral se encontra em Riade.

Os Estados Unidos seguem "totalmente envolvidos na parceria" com os países do Golfo, disse Blinken. Um pouco antes, ele havia se reunido com o chefe da diplomacia saudita, Faisal ben Farhane.

Após a reunião, o Departamento de Estado americano anunciou que Washington e Riade decidiram "continuar seus esforços conjuntos para combater o terrorismo, apoiar os esforços para conseguir uma paz duradoura no Iêmen e promover a estabilidade, a segurança (...) na região".

Blinken também se reuniu com Mohamed bin Salman, o príncipe herdeiro e governante de fato da Arábia Saudita, no palácio real de Jidá, no Mar Vemelho.

Na quinta-feira (8), também em Riade, Blinken e Farhane presidem uma reunião da coalizão de países que lutam contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Criada em 2014, ela reúne dezenas de países.

A visita do secretário de Estado americano à Arábia Saudita, quase um ano depois da do presidente Joe Biden, ocorre em um momento-chave na região com um jogo de alianças em constante mudança, incluindo a histórica aproximação entre Arábia Saudita e dois adversários americanos, Síria e Irã.

