Rapper Tupac Shakur é homenageado com estrela na Calçada da Fama

A lenda do rap Tupac Shakur foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, nesta quarta-feira (7), quase três décadas depois do seu assassinato.

A cerimônia prestou tributo ao rapper, falecido aos 25 anos, encerrando uma carreira curta, porém espetacular, na qual passou de dançarino de apoio a uma das mais influentes estrelas do hip-hop americano.

"Fico muito honrada por estar aqui hoje representando a família Shakur", disse sua irmã, Sekyiwa, durante a cerimônia em Los Angeles.

"Tupac sabia que estava destinado para algo grande. E, como sua irmã, tive o privilégio de ver essa grandeza surgir", acrescentou.

Conhecido por suas letras emocionais e intensas e por sua personalidade nos palcos, Shakur vendeu mais de 75 milhões de discos com sucessos como "California Love" e "Changes".

Também se tornou uma figura-chave em uma rivalidade, alimentada pelos patrocinadores, entre o hip-hop da costa leste e o da costa oeste nos Estados Unidos.

Apesar de ter nascido em Nova York, Shakur se mudou para a Califórnia quando era adolescente, junto com sua família.

Tornou-se uma das figuras mais reconhecidas na cena da costa oeste do país, antes de ser baleado em Las Vegas, em setembro de 1996.

As circunstâncias de sua morte continuam nebulosas. A cerimônia desta quarta-feira ocorreu nove dias depois daquele que seria seu 52º aniversário.

Sua identificação como um representante do 'gangsta rap' aconteceu durante o final de sua curta vida, quando teve repetidos encontros com a violência e foi para a prisão por acusações de agressão sexual.

Mas Shakur, cuja mãe era integrante do movimento dos Panteras Negras e lhe deu esse nome em homenagem ao revolucionário líder inca Tupac Amaru, também usou suas letras para falar sobre temas importantes para a comunidade negra dos Estados Unidos, da violência policial à política carcerária.

Shakur e sua mãe são os personagens da série documental de televisão "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur".

O diretor Allen Hughes e o produtor Jamal Joseph estiveram presentes no evento desta quarta em Hollywood.

