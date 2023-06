Oceanos registraram mês de maio mais quente já registrado

A superfície dos oceanos teve o mês de maio mais quente já registrado, informou o serviço europeu Copernicus nesta quarta-feira (7).

"As temperaturas da superfície do oceano já estão atingindo níveis recordes e nossos dados indicam que a temperatura média de todos os mares sem gelo em maio de 2023 foi maior do que qualquer outro maio", disse em nota Samantha Burgess, vice-diretora do serviço europeu Copernicus sobre mudanças climáticas.

Este último é baseado na análise de computador gerada a partir de bilhões de medições de satélites, mas também de navios, aviões e estações meteorológicas em todo o mundo.

Os dados usados por Copernicus remontam, em alguns casos, a 1950. Quanto à temperatura do planeta como um todo, o mês de maio foi o segundo mais quente já registrado.

"Maio de 2023 foi o segundo mais quente a nível global, enquanto observamos o sinal do El Niño, que continua emergindo no Pacífico equatorial", acrescentou Burgess.

O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, a uma seca acentuada em algumas partes do planeta e a chuvas intensas em outras.

Apareceu pela última vez em 2018-2019 e deu lugar a um episódio particularmente longo de quase três anos de La Niña, que provoca efeitos contrários, incluindo uma queda nas temperaturas.

No início de maio, a Organização Meteorológica Mundial estimou que havia 60% de chances de que o El Niño se desenvolvesse antes do final de julho e 80% de chances de que se desenvolvesse antes do final de setembro.

Este fenômeno, somado ao impacto dos gases de efeito estufa, pode tornar o período 2023-2027 o mais quente já registrado, disse esta organização semanas atrás.

