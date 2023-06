Mike Pence anuncia pré-candidatura à Casa Branca

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence anunciou, nesta quarta-feira (7), que será pré-candidato nas primárias republicanas presidenciais de 2024, nas quais enfrentará seu ex-chefe Donald Trump.

"Hoje, diante de Deus e da minha família, anuncio que estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos", afirmou este político cristão evangélico em um vídeo publicado hoje nas redes sociais.

Pence também planeja fazer um comício no estado de Iowa (norte) nesta quarta e, segundo seus colaboradores, dará uma entrevista à rede de notícias CNN.

"Acredito no povo americano e tenho fé em que Deus ainda não acabou (seu trabalho) com a América", escreveu o homem de 64 anos no Twitter, em mensagem junto com o vídeo.

"Juntos, podemos recuperar este país, e os melhores dias para a Maior Nação da Terra ainda estão por vir!", completou.

Outro adversário será o governador do estado da Flórida (sudeste), Ron DeSantis.

Pence foi totalmente leal a Trump durante os quatro anos de seu mandato (2017-2021) e levou a direita religiosa ao poder. A relação de ambos foi rompida quando o primeiro se recusou a impedir o Congresso de validar a vitória do democrata Joe Biden contra o magnata nova-iorquino nas eleições de 2020.

Durante o violento assalto ao Capitólio - sede do Congresso dos Estados Unidos - em janeiro de 2021, uma multidão de centenas de apoiadores de Trump chegou a gritar que Pence deveria ser enforcado.

As últimas sondagens do site RealClearPolitics dão-lhe 3,8% das intenções de voto, bem atrás de Trump (53,2%) e de DeSantis (22,4%), que também opta por um discurso bastante conservador, mas em um tom mais ofensivo. Também está atrás da ex-embaixadora de Trump na ONU, Nikki Haley (4,4%).

Pence, um ex-locutor de rádio, está preparando sua candidatura há meses. Publicou um livro e percorreu o país, multiplicando os discursos em estados que podem fazer a diferença nas primárias republicanas.

Também entraram na corrida pela indicação republicana os ex-governadores Chris Christie (Nova Jersey) e Asa Hutchinson (Arkansas).

