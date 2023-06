Messi: partida rumo a Miami, lembranças de Barcelona, problemas em Paris...

O astro argentino Lionel Messi anunciou nesta quarta-feira a decisão de assinar com o Inter Miami, da MLS americana, em entrevista conjunta aos jornais espanhóis Sport e Mundo Deportivo.

O camisa 10 decidiu partir rumo aos Estados Unidos dada a impossibilidade do Barcelona de garantir sua volta. Estas foram algumas de suas principais declarações:

"Tomei a decisão de ir para Miami, ainda não fechei 100%, ainda falta alguma coisa, mas decidimos continuar o caminho por lá".

"Tive ofertas de outras equipes europeias mas nem avaliei porque minha ideia era ir para o Barcelona ou se não, acho que chegou a hora, pensando bem, de deixar o futebol europeu, muito mais depois de ter vencido a Copa do Mundo, que era o que me faltava para encerrar minha carreira por este lado. Viver a liga dos Estados Unidos de uma forma diferente e curtindo muito mais o dia a dia, obviamente com a mesma responsabilidade e vontade de sempre querer vencer e fazer sempre bem as coisas, mas com mais tranquilidade".

"Queria muito, muito ansioso para poder voltar, mas por outro lado, depois de ter passado pelo que vivi e pela saída (há dois anos), não queria estar na mesma situação novamente e esperar para ver o que ia acontecer e deixar meu futuro nas mãos de outra pessoa, por assim dizer, eu queria tomar minha própria decisão, pensando em mim, na minha família".

"Embora eu tenha ouvido que a LaLiga aceitou tudo e que estava tudo bem para voltasse, ainda faltavam muitas outras coisas, ouvi que eles tinham que vender jogadores ou baixar os salários dos jogadores e não queria passar por isso e tem algo a ver com tudo isso. A verdade é que já fui acusado de muitas coisas que não eram verdade na minha carreira no Barcelona e já estava um pouco cansado e não queria passar por isso".

"Eu queria tomar minha própria decisão e foi um pouco por isso que não recorri ao Barça. Eu teria adorado, mas não pôde acontecer".

"Tomara, não sei em que momento ou quando, mas espero poder voltar um dia para contribuir com algo para o clube e ajudar porque é um clube que amo, no qual tive o carinho das pessoas ao longo da minha carreira".

"Não me despedi das pessoas como gostaria e acho que teria gostado, como também mereciam e fizeram os jogadores que citei no início (Busquets, Alba, Xavi, Iniesta), ficou um disse-me-disse, como se eu fosse o vilão do filme e também não gostei muito porque não tinha sido assim, e por isso gostaria de me despedir das pessoas em algum momento com as pessoas com as quais demos tanto, curtimos tanto, com as quais também sofremos, mas foram muitos anos juntos e gostaria de me despedir como sinto".

"Foram dois anos em que não fui feliz, não me diverti e isso afetou minha vida familiar, perdi muito da vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona eu ia buscá-los. Aqui fiz muito menos isso, dividi menos as atividades com eles. A decisão passa por aí também, de me reencontrar, entre aspas, com minha família, com meus filhos, e curtir o dia a dia".

"Tive dois anos que foram tão ruins que não aproveitei, tive aquele mês que foi espetacular para mim vencer a Copa do Mundo, mas tirando isso foi uma etapa difícil para mim e quero reencontrar o prazer, de poder curtir com a minha família, meus filhos. Também é um pouco por isso a decisão de não ir para o Barcelona."

"Se tivesse sido uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia Saudita ou outro lugar. Parecia muito dinheiro para mim e a verdade é que minha decisão foi para outro lugar e não por causa do dinheiro."

gr/mcd/aam