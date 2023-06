Congresso de El Salvador reduz número de representantes de 84 para 60

O Congresso de El Salvador aprovou na madrugada desta quarta-feira (7) a redução do número de representantes no Parlamento de 84 para 60, o que entrará em vigor nas eleições gerais de 2024.

A redução foi aprovada com reformas do Código Eleitoral, que receberam os votos de 66 deputados, aliados do presidente Nayib Bukele.

A reforma foi idealizada pelo governo Bukele. O ministro de Governo, Juan Carlos Bidegain, disse que iniciativa pretende reduzir os gastos com o Legislativo.

A oposição, no entanto, alega que a redução do número de cadeiras no Congresso é parte da estratégia do governo para "concentrar mais poder".

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) definiu que a eleição presidencial e legislativa de El Salvador acontecerá em 4 de fevereiro. A votação para os conselhos dos 262 municípios do país e para definir os deputados do Parlamento Centro-Americano acontecerá em 3 de março de 2024.

