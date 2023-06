Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") sente o prazer de anunciar a segunda edição do BEAUTY&YOU. Criado pelo New Incubation Ventures ("NIV") da ELC e lançado em parceria com o varejista de beleza e estilo de vida preferido da Índia, NYKAA, o BEAUTY&YOU visa continuar sua missão de descobrir, destacar e impulsionar a próxima geração de marcas de beleza indianas. O programa apoia empresas, empreendedores, inovadores e criadores com foco na Índia mediante um processo de inscrição competitivo, que será aberto a possíveis candidatos de 7 de junho a 5 de agosto de 2023, através do site www.beautyandyouawards.com. Os vencedores serão anunciados em 2 de novembro de 2023, em um evento ao vivo em Mumbai.

A estreia do programa em 2022 testemunhou uma resposta estelar de marcas novas e emergentes. Com mais de 300 inscritos em 50 cidades indianas, o grupo de aplicativos incluiu uma infinidade de marcas de beleza em todas as categorias: cuidados com a pele, cabelos, fragrâncias e cosméticos coloridos. Para mais detalhes sobre os vencedores de 2022, acesse beautyandyouawards.com.

"Com o maior grau de conscientização do consumidor do que nunca e um fluxo de opções diferente de tudo que o mercado já presenciou, a Índia representa uma excelente oportunidade para o ecossistema mundial de beleza. Com base no sucesso do programa do ano passado, expandimos o escopo e a escala ao aumentar as categorias de prêmios para convidar um grupo mais amplo de fundadores, criadores e inovadores a se unirem a nós. Além disto, encomendamos um estudo para destacar as maiores tendências e as percepções mais interessantes para ajudar os empreendedores a inovar para o futuro", disse Shana Randhava, Vice-Presidente Sênior de Novos Empreendimentos de Incubação da ELC.

Intitulado "Decoding the India Beauty Landscape" (Decifrando o Panorama de Beleza Indiano'), o relatório desenvolvido pelo BEAUTY&YOU em parceria com a 1Lattice, uma empresa de pesquisa e análise de negócios habilitada para tecnologia com sede em Nova Déli, se concentra sobretudo em vários fatores que afetam o comportamento de compra do consumidor, incluindo preocupações, motivos, pontos problemáticos e acessibilidade. Estas percepções, junto com os recursos que o BEAUTY&YOU irá oferecer, ajudarão os candidatos em potencial e os premiados a criar estratégias vencedoras para suas marcas.

"Tendo desempenhado um papel crucial na construção do cenário de beleza da Índia na última década, estamos empolgados em descobrir e permitir que as marcas locais cresçam e realizem todo o seu potencial, ao compartilhar nosso conhecimento e experiência distinta no varejo. A NYKAA e The Estée Lauder Companies nasceram de uma visão empreendedora. A oportunidade de retribuir ao vibrante ecossistema empreendedor indiano torna o BEAUTY&YOU um programa verdadeiramente especial", disse Anchit Nayar, Diretor Executivo e CEO da NYKAA Beauty.

O programa de 2023 apresenta dois novos prêmios para ampliar o alcance da iniciativa. Cientistas e laboratórios, fotógrafos e cineastas, membros-chave do ecossistema de beleza, são convidados a se inscrever junto com os fundadores de empresas de beleza.

Programa de Prêmios 2023

Os prêmios a seguir estão abertos a fundadores, empresas e criadores que satisfaçam os critérios de inscrição específicos disponíveis (www.beautyandyouawards.com/application-criteria). Os seguintes prêmios serão apresentados nas categorias de cuidados com a pele, maquiagem, cuidados com o cabelo, fragrância pessoal e fragrância doméstica:

-- IMAGINE: Conceitos de beleza em pré-lançamento

-- GROW: Conceitos de beleza no mercado

-- BREAKTHROUGH: Inovação em ingredientes ativos que abordam as principais áreas problemáticas para o consumidor indiano

-- CREATE: A próxima geração de talentos criativos (por exemplo, fotógrafos, cineastas, etc.) enviando trabalhos em torno do tema 'Beleza Experimental na Índia'

Além disto, o programa terá dois Prêmios do Júri concedidos à marca com maior apoio da comunidade e à marca que apresentar a programação de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) mais inovadora.

Entre outros recursos, a BEAUTY&YOU oferece aos premiados apoio financeiro (prêmio de até 4 milhões de rupias ou US$ 500.000), acesso à distribuição, orientação e acesso a recursos de pesquisa e inovação.

"Os prêmios do BEAUTY&YOU mudaram o jogo para a Skinvest, sendo que o suporte e orientação contínuos que recebemos das equipes ELC e NYKAA tem sido essencial para nosso crescimento", disse Divya Malpani, vencedora do Prêmio GROW de 2022 e fundadora da Skinvest. "O programa não apenas acelerou nosso sucesso, mas também nos permitiu aprender com os gurus do setor, nos conectar com outros fundadores líderes e reforçar nossa visão para o futuro. Sou imensamente grata à ELC e à NYKAA por estabelecer o BEAUTY&YOU na Índia."

O site do BEAUTY&YOU e o portal de inscrições serão lançados em 7 de junho de 2023 e aceitarão inscrições até 5 de agosto de 2023, 23h59 IST. Detalhes completos do programa estão disponíveis em www.beautyandyouawards.com.

Sobre o BEAUTY&YOU

O BEAUTY&YOU visa ajudar fundadores, inovadores e criadores a expandir seus negócios de modo holístico, ao identificar metas de marcas, alcançar ambições de crescer e selecionar portfólios de produtos que falam a uma nova geração de consumidores indianos.

Sobre o New Incubation Ventures da The Estée Lauder Companies

O New Incubation Ventures ("NIV") é o braço estratégico de investimentos e incubação em estágio inicial para The Estée Lauder Companies. O NIV faz parceria com fundadores e empreendedores com visão de futuro para criar, financiar e apoiar as melhores marcas de beleza emergentes e novos modelos de negócios para dar forma ao futuro da beleza e criar uma carteira processável de marcas diversificadas e novos mecanismos de crescimento para o portfólio da ELC.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

Sobre a NYKAA

A Nykaa (FSN E-Commerce) foi fundada em 2012 pelo empresário indiano Falguni Nayar com a visão de trazer inspiração e alegria às pessoas, em todos os lugares, todos os dias. Derivado da palavra sânscrita 'Nayaka', que significa alguém em destaque, a Nykaa emergiu como uma das principais plataformas de tecnologias de consumo com foco no estilo de vida da Índia. Desde seu lançamento, a Nykaa expandiu suas categorias de produtos com o lançamento das plataformas online Nykaa Fashion, Nykaa Man e Superstore. Com uma ampla variedade de mais de 6.000 marcas, hoje a Nykaa é o destino preferido de milhões de clientes que compram em suas plataformas todos os meses. Através de seu site, três aplicativos e 145 lojas físicas em toda a Índia, a Nykaa oferece uma experiência de varejo realmente omnicanal. A Garantia Nykaa garante que os produtos disponíveis na Nykaa sejam 100% autênticos e adquiridos diretamente da marca ou de revendedores autorizados. Mediante conteúdo envolvente e educacional, marketing digital, influência da mídia social, estratégias robustas de CRM e a plataforma da comunidade Nykaa Network, a Nykaa construiu uma comunidade leal de milhões de entusiastas de beleza e moda. Ao longo dos anos, a Nykaa recebeu muitos elogios por inovar o mercado de beleza. No 17º Prêmio de Liderança Empresarial da Índia em 2022, a Nykaa foi premiada como o Disruptor do Ano, e a lista Brandz da Kantar apresenta a Nykaa como uma das marcas mais valiosas da Índia. www.nykaa.com

Site:www.beautyandyouawards.com Instagram: @beautyandyouawards Filme da marca:https://www.youtube.com/watch?v=yVd2dbJVtDQ

JUÍZES DO BEAUTY&YOU DE 2023

Nosso Grupo de Especialistas de Consultores de Pesquisa e Desenvolvimento da ELCCarl Haney Vice-Presidente Executivo, Diretor de Pesquisa, Produto e Inovação da The Estée Lauder Companies

Prudvi Kaka Diretor Executivo da DECIEM

Dr. Bhushan Hardas Vice-Presidente Sênior de Tecnologias Avançadas da The Estée Lauder Companies

Sumit Bhasin Vice-Presidente Sênior de Inovação Global de Fragrâncias, Desenvolvimento de Produtos e P&D da The Estée Lauder Companies

Sam Cheow Diretor de Tendências Globais e Inovação em Maquiagem da The Estée Lauder Companies

Susan Akkad Vice-Presidente Sênior de Inovação Local e Cultural da The Estée Lauder Companies

Christine Hall Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da The Estée Lauder Companies

Jamie Ginott Vice-Presidente Sênior de Inovação Externa e Parcerias Estratégicas da The Estée Lauder Companies

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Relações com a mídia: Jill Marvin [email protected]

Relações com investidores: Rainey Mancini [email protected]

