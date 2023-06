Barcelona 'deseja muita sorte' a Messi em Miami

O Barcelona desejou "boa sorte" a Lionel Messi nesta quarta-feira (7) em sua nova aventura americana, depois de não ter conseguido contratá-lo e anunciou que trabalhará para prestar "uma grande homenagem" a ele.

"O FC Barcelona deseja a Lionel Messi boa sorte em sua nova fase profissional", disse o clube catalão em um comunicado.

A equipe azulgrana afirmou que na segunda-feira passada o pai e representante do craque, Jorge Messi, "transferiu para o presidente do clube, Joan Laporta, a decisão do jogador de assinar com o Inter Miami, apesar de ter uma proposta apresentada pelo Barça diante da vontade expressa tanto pelo FC Barcelona quanto por Lionel Messi de voltar a vestir a camisa blaugrana".

"O presidente Laporta entendeu e respeitou a decisão tomada por Messi de querer disputar um campeonato com menos exigências e mais longe do foco e da pressão a que foi submetido nos últimos anos", acrescentou o comunicado.

Laporta e Jorge Messi combinaram de "trabalhar juntos para promover uma grande homenagem do Barcelona a um jogador que foi, é e sempre será amado pelo Barça", conclui a nota do clube.

Apesar do interesse demonstrado pela equipe catalã em contratar seu ex-craque, o astro argentino anunciou nesta quarta-feira que vai para o Inter Miami, da americana MLS.

"Tomei a decisão de ir para Miami. Ainda não estou 100% fechado, ainda falta alguma coisa, mas decidimos continuar o caminho por lá", disse ele em entrevista conjunta aos jornais esportivos Sport e Mundo Deportivo.

Posteriormente, tanto o Inter Miami quanto a Major League Soccer confirmaram a contratação do jogador argentino através das redes sociais: "Lionel Messi chega ao Inter Miami CF. Bem-vindo à MLS, Lionel Messi!", tuitou a conta oficial do campeonato americano.

