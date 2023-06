Ataque aéreo mata menina de dois anos e fere 22 na Ucrânia

"Mais uma vez, a Rússia mostra que é um Estado terrorista", diz Zelenski após bombardeio contra bairro residencial na cidade de Dnipro.Um ataque aéreo atingiu um bairro residencial na cidade ucraniana de Dnipro, matando uma menina de dois anos e ferindo outras 22 pessoas. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, culpou a Rússia neste domingo (04/06) pelo bombardeio que, segundo autoridades locais, destruiu parcialmente dois prédios de dois andares, 10 casas particulares, uma loja e um gasoduto. Os ataques aéreos russos na Ucrânia se intensificaram nas últimas semanas, assim como os ataques de tropas de Kiev na direção oposta. A Ucrânia passou meses preparando uma grande contraofensiva para recuperar o terreno perdido desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. Entre os escombros do ataque de sábado, as equipes de resgate encontraram o corpo de uma menina. "À noite, o corpo de uma menina foi removido das ruínas de uma casa na comunidade Pidhorodnenska", postou Serhiy Lisak, governador da região de Dnipropetrovsk, no Telegram neste domingo. "Ela tinha acabado de completar dois anos", acrescentou. "Rússia é um Estado terrorista" O governador havia dito anteriormente que cinco crianças ficaram feridas, incluindo três em estado grave, necessitando de cirurgia. "Vinte e duas pessoas ficaram feridas. Cinco delas são crianças", afirmou em sua última atualização. "Mais uma vez, a Rússia mostra que é um Estado terrorista", disse ele. Mais cedo, um ataque aéreo ucraniano havia matado duas pessoas em Belgorod, uma região fronteiriça russa que sofreu repetidos ataques esta semana, segundo o governador local. A região fronteiriça de Belgorod foi alvo de ataques sem precedentes, com um total de sete mortes nesta semana. Um total de 485 crianças morreram na Ucrânia e outras 1.005 ficaram feridas desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala contra o país, de acordo com dados compilados pelo escritório do procurador-geral ucraniano neste domingo. md (AFP, ots)