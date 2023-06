Petróleo fecha em leve alta

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta segunda-feira, após o anúncio de um novo corte de produção da Arábia Saudita, único membro da Opep a reduzir seus volumes.

O Brent do Mar do Norte para agosto subiu 0,76%, fechando a 76,71 dólares. Já o WTI com vencimento em julho subiu 0,57%, a 72,15 dólares.

"Esta queda na produção não deve se traduzir drasticamente na bomba", disse Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown. "Os sauditas estão oferecendo participação de mercado" a outros produtores, principalmente a Rússia, "e esta estratégia não pode funcionar a longo prazo", estimou Edward Moya, da Oanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de parte do mercado, o reino "perde receita, apesar de suas ações para aumentar o preço do petróleo, porque os preços caíram", ressaltou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

tu/pta/lb