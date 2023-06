México: partido de Obrador vence eleição e vai governar o Estado mais populoso do país

O partido governante do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, conquistou o governo do Estado mais populoso do país, desferindo um golpe com risco de vida ao antigo Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o Estado do México sem interrupção por quase um século.

Com mais de 99% dos distritos contabilizados em um relatório preliminar, as autoridades eleitorais anunciaram nesta segunda-feira (5) que Delfina Gómez, do Morena, conquistou 52,7% dos votos no Estado do México, contra 44,3% de Alejandra del Moral, do PRI. O resultado foi uma nova baixa para o PRI, que manteve a presidência do México ininterruptamente por 71 anos, até perder o poder nas eleições de 2000; o partido governou o Estado do México e seus 17 milhões de habitantes por 94 anos até sua derrota no domingo, 4.

O PRI conseguiu manter o governo do escassamente povoado Estado fronteiriço de Coahuila, ao norte, e governa o Estado vizinho de Durango em coalizão com outros partidos da oposição. Mas o PRI é agora uma sombra dos velhos tempos, quando governava o México com uma combinação de programas de caridade e corrupção. Impulsionado pela popularidade pessoal de López Obrador - e pagamentos mais generosos a idosos e estudantes - o Morena agora governa 22 dos 32 estados do México.

A disputa também foi observada de perto por causa de suas possíveis implicações para as eleições presidenciais do ano que vem. Mesmo sem ter escolhido ainda seu candidato, Morena é considerado o favorito naquela eleição nacional e será ainda mais com o controle do Estado do México. Enquanto isso, a perda do Estado do México pode significar o fim da relevância política do PRI no cenário nacional. Fonte: Associated Press.