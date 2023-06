Comunicado do Business Wire :IPS

IPS, líder em prestar serviços de arquitetura, engenharia, compras, gerenciamento de construção e validação para o setor de ciências da vida, anunciou a designação de Jim Stephanou, como seu novo Diretor Executivo para liderar a empresa em sua próxima fase de crescimento.

IPS is excited to announce the appointment of Jim Stephanou as its new Chief Executive Officer (CEO) to lead the company into its next phase of growth. (Photo: Business Wire)

O Sr. Stephanou é um líder bem reconhecido e sucedido na Indústria Farmacêutica com mais de trinta anos de experiência em operações de fabricação e engenharia. Sua função mais recente foi a de Vice-Presidente de Soluções Globais de Engenharia na Merck & Co., Inc., cargo que ocupou por oito anos. Durante este período, foi responsável por gerenciar e supervisionar um dos maiores ciclos de investimento de capital de qualquer empresa farmacêutica operacional. Antes de ingressar na Merck, o Sr. Stephanou ocupou diversas posições de liderança na Bayer Corporation e na Lyondell Basell Industries por mais de duas décadas. Ele é formado em engenharia mecânica pela Drexel University.

O Sr. Stephanou irá se reportar a Dave Goswami, Diretor Executivo Global da IPS Enterprise. Ao discutir a designação do novo Diretor Executivo da IPS Life Science, o Sr. Goswami declarou: "Estamos animados por ter alguém do calibre de Jim para assumir o cargo de Diretor Executivo. Jim é a pessoa certa para liderar a IPS Life Science, pois continuamos com nosso compromisso inabalável de prestar serviços de EPCMV ao setor de ciências biológicas. Tive o prazer de trabalhar e conhecer Jim ao longo dos muitos anos ao apoiar a Merck como um de nossos maiores clientes. Ele demonstrou notável capacidade de liderança e possui as habilidades necessárias para liderar a IPS no futuro. Tenho plena fé em sua capacidade de desenvolver nossas conquistas passadas e levar a empresa a patamares ainda maiores. Esta designação faz parte de nossa estratégia organizacional de alcançar nossas ambiciosas metas de crescimento. Isto irá me permitir concentrar em nossas metas a nível empresarial e cumprir a missão geral da IPS."

Jim Stephanou compartilhou sua empolgação por ingressar na IPS, dizendo: "Estou orgulhoso e honrado por ter a oportunidade de liderar uma organização tão respeitada e bem-sucedida. A IPS está em meio a um crescimento fenomenal que a levou a se tornar parte do grupo de empresas da Berkshire Hathaway. É realmente um momento ímpar de ingressar na empresa. A IPS tem uma base sólida, uma equipe talentosa e uma reputação de excelência no setor de ciências biológicas. Estou na expectativa de trabalhar de perto com a equipe para aperfeiçoar ainda mais nossa marca mundial e presença no mercado bem como oferecer soluções inovadoras para satisfazer as necessidades de nossos clientes."

A IPS-Integrated Project Services LLC, uma empresa da Berkshire Hathaway, é líder mundial em desenvolver soluções inovadoras de negócios para investimentos de capital nos setores de ciências da vida e centrais de dados. Através de experiência operacional e conhecimento, habilidade e paixão com liderança no setor, a IPS presta serviços de arquitetura, engenharia, controles de projetos, gerenciamento de construção e conformidade no setor de ciências biológicas que permitem aos clientes desenvolver e fabricar produtos que impactam a vida. Sua mais nova aquisição, a Linesight é especializada em serviços de gestão de custos, cronogramas, riscos, programas e projetos em diversos setores do mercado, incluindo centrais de dados, ciências da vida e indústrias de alta tecnologia. A IPS Enterprise tem mais de 3.200 profissionais em mais de 45 escritórios em 17 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Sudeste Asiático, Austrália e Oriente Médio. Para mais informação, acesse www.ipsdb.com.

