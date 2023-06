Rodada final do Italiano tem despedida de Spalletti do Napoli e aposentadoria de Ibra

Depois de conquistar o primeiro 'Scudetto' do Napoli em 33 anos, o técnico Luciano Spalletti se despediu do estádio Diego Armando Maradona com uma vitória sobre a Sampdoria por 2 a 0 neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, também marcada pelo anúncio de aposentadoria do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 41 anos.

Victor Osimhen fez de pênalti seu 26º gol na temporada para abrir o placar (64') e terminar como artilheiro da Serie A.

Na reta final, o Napoli ampliou com Giovanni Simeone (85'), que minutos antes havia entrado no lugar de Osimhen.

Após o apito final, teve início a cerimônia de entrega do troféu de campeão ao Napoli, depois de uma campanha história sob o comando de Spalletti, que há uma semana anunciou sua saída do clube.

"Será difícil esquecer tudo isso, inclusive as pequenas coisas", destacou o treinador à plataforma DAZN.

Horas depois, cinco jogos completaram a rodada e definiram os classificados para as copas europeias e a luta contra o rebaixamento.

Atalanta (5ª) e Roma (6ª) venceram e se classificaram para a Liga Europa da próxima temporada, enquanto a Juventus (7ª) bateu a Udinese (12ª) por 1 a 0 e vai para a Liga Conferência.

O time de Bérgamo goleou por 5 a 2 o Monza (11º), enquanto os 'giallorossi' sofreram para bater o Spezia (17º) por 2 a 1, apenas quatro dias depois da decepção da derrota na final da Liga Europa, contra o Sevilla.

Mesmo com esse resultado, o Spezia escapou - por enquanto - do rebaixamento, graças à derrota do Hellas Verona (18º) para o Milan por 3 a 1, em San Siro.

Empatados com 38 pontos, Spezia e Verona farão um jogo extra para definir quem cai para a segunda divisão.

O Milan, que já estava classificado para a próxima Liga dos Campeões, dedicou a vitória ao atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que depois da partida anunciou sua aposentadoria do futebol, aos 41 anos.

"É o momento de dizer adeus ao futebol, não só a vocês", disse Ibrahimovic no gramado após a vitória dos 'rossoneri'

-- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Fiorentina 1 - 3

- Sábado:

Torino - Inter 0 - 1

Cremonese - Salernitana 2 - 0

Empoli - Lazio 0 - 2

- Domingo:

Napoli - Sampdoria 2 - 0

Atalanta - Monza 5 - 2

Udinese - Juventus 0 - 1

Lecce - Bologna 2 - 3

Milan - Hellas Verona 3 - 1

Roma - Spezia 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 90 38 28 6 4 77 28 49

2. Lazio 74 38 22 8 8 60 30 30

3. Inter 72 38 23 3 12 71 42 29

4. Milan 70 38 20 10 8 64 43 21

5. Atalanta 64 38 19 7 12 66 48 18

6. Roma 63 38 18 9 11 50 38 12

7. Juventus 62 38 22 6 10 56 33 23

8. Fiorentina 56 38 15 11 12 53 43 10

9. Bologna 54 38 14 12 12 53 49 4

10. Torino 53 38 14 11 13 42 41 1

11. Monza 52 38 14 10 14 48 52 -4

12. Udinese 46 38 11 13 14 47 48 -1

13. Sassuolo 45 38 12 9 17 47 61 -14

14. Empoli 43 38 10 13 15 37 49 -12

15. Salernitana 42 38 9 15 14 48 62 -14

16. Lecce 36 38 8 12 18 33 46 -13

17. Spezia 31 38 6 13 19 31 62 -31

18. Hellas Verona 31 38 7 10 21 31 59 -28

19. Cremonese 27 38 5 12 21 36 69 -33

20. Sampdoria 19 38 3 10 25 24 71 -47

