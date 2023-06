Stuttgart vence Hamburgo (3-0) no jogo de ida da repescagem da Bundesliga

O Stuttgart, que terminou em 16º (antepenúltimo) na primeira divisão da Bundesliga, venceu por 3 a 0 em casa o Hamburgo, terceiro da segunda divisão, nesta quinta-feira (01) pelo jogo de ida dos playoffs de permanência ou acesso.

Esse resultado deixa o objetivo próximo para o Stuttgart, antes da partida de volta, na segunda-feira, em Hamburgo.

Konstantinos Mavropanos abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. No segundo tempo, Josha Vagnoman (51') e Serhou Guirassy (54') ampliaram para o Stuttgart. O Hamburgo acabou o duelo com dez jogadores devido à expulsão de Anssi Suhonen (69').

Desde o primeiro minuto tudo se tornou muito difícil para o Hamburgo, que continua vivendo um pesadelo particular.

O tradicional clube do norte da Alemanha achou que garantiria uma das vagas de promoção automática depois de vencer o Sandhausen por 1 a 0 no domingo, mas depois de seus torcedores comemorarem até invadindo o campo, o Heidenheim marcou dois gols nos acréscimos em Regensburg (3-2) e conseguiu sua primeira promoção à primeira divisão.

Assim, fez com que o Hamburgo fosse obrigado a disputar este playoff, onde agora precisa de quase um milagre na partida de volta para poder subir à elite do futebol alemão.

Desde que o playoff de promoção/permanência foi reintroduzido, apenas três clubes da segunda divisão conseguiram vencê-lo e subir: Nuremberg em 2009, Fortuna Düsseldorf em 2012 e Union Berlin em 2019.

