Guerra na Ucrânia: Destroços de míssil quase atingem carros em rodovia de Kiev

Veja vídeo do exato momento em que destroços de míssil russo quase atinge carros em rodovia na Ucrânia

Uma câmera veicular registrou o momento em que alguns carros quase são atingido por destroços de um míssil, na Ucrânia. Por meio das imagens é possível perceber o exato instante em que um objeto que cai do céu ao lado do carros que trafegavam em uma rodovia de Kiev, capital ucraniana. Veja vídeo:

De acordo com as informações do Uol, mais de 40 mísseis russos foram derrubados pela Ucrânia na última segunda-feira, 29 de maio, data em que o vídeo acima foi gravado.

Segundo o chefe da administração militar de Kiev, Serhii Popko os destroços atingiram áreas residenciais, provocaram incêndios e deixaram feridos.

