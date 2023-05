Comunicado do Business Wire :Skyflow

A Skyflow, empresa de proteção de privacidade de dados, anunciou hoje novos recursos de residência de dados, incluindo instâncias da região Ásia-Pacífico no Japão, Indonésia, Índia e Bahrein, e a ampliação de sua presença na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América do Norte.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005078/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a Skyflow, as empresas que armazenam dados sigilosos de clientes podem atender os requerimentos regulatórios relativos ao armazenamento localizado, proteção comprovável e auditável de dados, e governança, simplesmente aproveitando a infraestrutura de proteção global da Skyflow. Isso permite que a expansão global alcance novos clientes em novos mercados, ao passo em que minimiza a complexidade e o custo. Por exemplo, fornecedores independentes de software SaaS podem ampliar e vender seu produto tanto na região EMEA quanto APAC (Ásia-Pacífico) sem adicionar instâncias.

Replicar instâncias é caro e lento

Hoje, as empresas que querem expandir internacionalmente passam por uma condição complexa e cara: replicar toda a infraestrutura da nuvem, os bancos de dados e os armazéns de dados adicionando instâncias em cada região antes de integrar novos clientes em tal região.

À medida que mais países implementam leis de proteção de dados, alguns negócios que antes estavam em conformidade agora se veem face à necessidade de reestruturar sua plataforma de dados do cliente (CDP, customer data platform) e a infraestrutura da nuvem.

Com a Skyflow, as empresas têm uma opção melhor: adicionar proteção de privacidade de dados em cada região com requerimentos de localização de dados e armazenar dados sensíveis ao cliente nesse cofre local. Os exclusivos recursos de tokenização e criptografia polimórfica da Skyflow permitem que isso seja feito sem perder a habilidade de executar fluxos de trabalho, análises ou mesmo aprendizado de máquina ao passo em que mantém a conformidade.

Lançamento em novas regiões em semanas

Um dos clientes da Skyflow. uma empresa de hardware de computação listada na Fortune 500, conseguiu lançar um novo produto em 30 países em seis regiões em apenas três semanas sem replicar sua CDP ou sua infraestrutura de nuvem. Eles forneceram cofres Skyflow em cada região e armazenaram localmente as PII (informações de identificação pessoal) de seus clientes, tudo usando uma API (interface de programação de aplicação) da Skyflow simples, porém poderosa.

"Nossos clientes adoram o fato de que eles podem realizar seus negócios globalmente sem se preocupar com replicação e duplicação caras. Ao isolar as PII e armazená-las localmente, eles satisfazem os requerimentos de localização e também aprimoram os controles de segurança e governança", afirmou Anshu Sharma, cofundador e CEO da Skyflow. "Temos uma rede global de infraestrutura na nuvem, assim você não precisa ter".

"A Skyflow nos permitiu configurar cofres em diferentes regiões rapidamente, como em Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos, sem ter que gastar dinheiro e recursos replicando nossa infraestrutura. A implementação foi fácil, assim conseguimos começar rapidamente a apoiar clientes na região EMEA ao mesmo tempo em que garantimos a privacidade e a conformidade", afirmou Michael Tomlins, cofundador e CEO da Apaya.

Leia sobre a solução de residência de dados da Skyflow aqui.

Sobre a Skyflow

A Skyflow é uma empresa de proteção de privacidade de dados criada para simplificar radicalmente o modo como as empresas isolam, protegem e governam os dados mais sigilosos dos seus clientes. Com sua rede global de cofres de privacidade de dados, a Skyflow ajuda as empresas a satisfazerem requerimentos complexos de localização de dados. Os clientes da Skyflow abrangem verticais de negócios nas áreas de fintech, varejo, viagem e saúde. A Skyflow tem sede em Palo Alto, Califórnia, e foi fundada em 2019. Para mais informações, acesse www.skyflow.com ou nos siga no Twitter e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005078/pt/

Contato

Ali Rae Hunt [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.