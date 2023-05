ONU reafirma apoio ao seu emissário no Sudão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reafirmou o apoio ao seu emissário no Sudão após receber uma carta do chefe do exército, Abdel Fatah al Burhan, na qual pedia a sua substituição.

O porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, disse em nota que "o secretário-geral está perplexo com a carta que recebeu [na sexta-feira] do general Al Burhan".

"O secretário-geral está orgulhoso do trabalho realizado por Volker Perthes e reafirma sua total confiança em seu representante especial", acrescentou Dujarric.

Nem o exército nem a ONU divulgaram cópias oficiais da carta solicitando a substituição de Perthes.

O chefe do Exército está em guerra desde 15 de abril com seu rival e ex-vice, general Mohamed Hamdan Daglo, chefe das poderosas Forças Paramilitares de Apoio Rápido (FAR).

Tanto Perthes quanto a missão da ONU no Sudão têm sido alvo de manifestantes islâmicos e pró-militares, que protestaram várias vezes no ano passado contra a "intervenção estrangeira".

Perthes está atualmente em Nova York e ainda não há data para seu retorno ao Sudão. As autoridades do país africano - um dos mais pobres do mundo - não concedem vistos a estrangeiros desde o início da guerra.

Perthes alertou o Conselho de Segurança na segunda-feira que "a crescente etnização do conflito ameaça prolongá-lo com implicações para a região".

"Em algumas partes do país, os confrontos entre os dois exércitos ou as duas formações armadas se transformaram em tensões comunitárias ou desencadearam conflitos entre as comunidades", acrescentou.

Os confrontos já deixaram mais de 1.800 mortos e mais de um milhão de desabrigados, segundo a ONG ACLED e as Nações Unidas.

