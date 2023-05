Italiana Lucia Bronzetti é campeã do WTA 250 de Rabat

A italiana Lucia Bronzetti, número 102 do mundo, foi campeã do WTA 250 de Rabat neste sábado (27), ao derrotar na final a austríaca Julia Grabher (74ª).

Bronzetti fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7 e 7-5, em duas horas e 48 minutos.

Este foi o primeiro título da carreira da italiana de 24 anos, que vinha de dez derrotas nas primeiras rodadas dos últimos torneios que disputou no circuito WTA.

Na primeira rodada de Roland Garros, que começa no domingo, ela vai enfrentar a tunisiana Ons Jabeur, número 7 do mundo e vice-campeã no ano passado em Wimbledon e no US Open.

