Federação espanhola diminui punição ao Valencia por racismo contra Vinicius Jr

A Comissão de Recursos da Federação Espanhola (RFEF) reduziu nesta sexta-feira de cinco para três jogos o período de fechamento parcial do estádio Mestalla, depois de acatar em parte um recurso do Valencia e diminuiu o valor da multa aplicada ao clube, após os insultos racistas contra o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid.

O Valencia havia apelado da decisão do Comitê de Competições (órgão disciplinar da RFEF) de interditar por cinco jogos a tribuna Mario Kempes do Mestalla, onde começaram os insultos contra o brasileiro, no domingo passado.

A Comissão de Recursos, que já havia recusado na quinta-feira suspender a sanção imposta pela Competição, aceitou diminuir a sanção ao clube valenciano, segundo resolução tornada pública nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Comissão considera que "não se pode eximir o Clube (Valencia) ao ser correta a tipificação e não haver uma disposição de medidas suficientemente intensa (para impedir os insultos)".

Mas, "acreditamos que não foram suficientemente levadas em conta" pela Comissão de recursos as medidas tomadas pelo clube 'che' durante a partida para evitar o que aconteceu".

Desta forma, a Comissão de Recursos reduziu o fechamento parcial do estádio Mestalla de cinco para três jogos, o que deve começar a ser aplicado no domingo na partida em que o Valencia enfrentará o Espanyol, pela penúltima rodada do campeonato.

O recurso também reduziu a multa aplicada ao Valencia de 45.000 para 27.000 euros (de R$ 240.840 para R$ 144.500 pela cotação atual).

gr/pm/aam