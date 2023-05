Empresário faz transfusão com sangue do próprio filho para tentar "voltar a ter 18 anos"

O empresário norte-americano Bryan Johnson tomou mais um passo em sua busca pelo "elixir" da juventude. Fundador da Kernel, gigante do setor de tecnologia, o homem injetou 1 litro de sangue de seu próprio filho adolescente, de 17 anos, como uma tentativa de rejuvenescer e "voltar a ter 18 anos".

Johnson já gasta quase R$ 10 milhões por ano para parecer mais jovem. O empresário conta com uma equipe de 30 médicos e especialistas em saúde fazendo o monitoramento constante de toda sua atividade corporal.

Com uma dieta restrita de apenas 1.977 calorias, uma dezena de pílulas e com uma rotina intensa de exercícios físicos diários, Bryan tenta reverter o envelhecimento de cada órgão de seu corpo e voltar a ter a saúde de uma pessoa de 18 anos.

Até o momento o empresário do ramo da tecnologia alega que já baixou sua idade biológica geral em 5 anos, e com exames, aponta que seu coração funciona como o de uma pessoa de 37 anos. Além disso, ele alega ainda ter a pele de uma pessoa de 28 e as funções respiratórias de um jovem de 18. Cronologicamente, Bryan tem 45 anos.

Em seu novo esforço para alcançar a juventude, o milionário americano fez uma transfusão de plasma retirado do sangue de seu filho Talmage, de 17 anos. Não satisfeito, ele ainda injetou o próprio sangue no seu pai de 70 anos.

"Nós temos avaliado centenas de terapias de longevidade e pensei que seria épico se meu filho, meu pai e eu fizéssemos a primeira transfusão de plasma multigeracional", disse Johnson em vídeo publicado em seu canal do YouTube.

A nova manobra para rejuvenescer é baseada em um estudo realizada com roedores em laboratório. A pesquisa revelou que ratos que receberam sangue de outros roedores mais novos apresentaram um efeito rejuvenescedor em células, tecidos, órgão e funções motoras.

Porém, outro estudo recente, também em roedores, mostra o contrário, e que a transfusão de sangue acaba acelerando o envelhecimento de células.

Em 2019 a agência reguladora de comidas e medicamentos norte-americana, a FDA, soltou um comunicado contra a infusão de plasma: "Não tem benefício clínico". O procedimento estava sendo usada como uma alternativa para algumas condições como Alzheimer e até envelhecimento precoce.

A Blueprint é uma das empresas de Johnson, ela leva o nome do algoritmo que mede o nível de envelhecimento e propõe rotinas para combater esse envelhecimento, o empresário segue a rotina proposta há dois anos e mostra resultados em uma série de vídeos nas redes sociais.

