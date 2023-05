Justiça italiana investiga agressão de policiais a mulher trans brasileira

A justiça italiana anunciou, nesta quinta-feira (25), a abertura de um inquérito após o registro de agressões de policiais municipais contra uma mulher transgênero brasileira em Milão (norte), uma cena filmada por testemunhas e divulgada nas redes sociais.

A promotora a cargo do caso confirmou à AFP a abertura do inquérito.

As imagens mostram quatro policiais, um deles uma policial feminina, batendo em uma pessoa com cassetetes, em quem jogam gás lacrimogêneo, enquanto a vítima está caída no chão com as mãos para cima, antes de algemá-la e levá-la para uma delegacia.

Segundo a imprensa, os policiais agiram atendendo os chamados de vários pais de alunos, que se queixavam da presença da mulher perto da entrada de uma escola. Segundo eles, a mulher gritava.

Durante sua transferência para a delegacia, ela teria dito estar passando mal e, já dentro da viatura policial, tentou fugir. Após ser recapturada pelos policiais, a mulher teria gritado estar com aids.

