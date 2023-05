Inter vence Metropolitanos (2-1) e assume liderança do Grupo B da Libertadores

O Internacional de Porto Alegre, com um gol e uma assistência de Alan Patrick, assumiu a liderança do Grupo B da Copa Libertadores-2023 nesta quinta-feira ao derrotar o venezuelano Metropolitanos por 2 a 1.

Patrick aos 17 minutos, de pênalti, e Luiz Adriano aos 30 minutos marcaram para o Inter no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, e Freddy Vargas descontou aos 50 minutos.

O time gaúcho lidera a chave com 8 pontos em quatro jogos, seguido pelo colombiano Independiente Medellín e o uruguaio Nacional, ambos com 7 pontos. Os venezuelanos, lanternas, ainda não pontuaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas equipas terminaram com dez jogadores em campo, após as expulsões na reta final de Giovanny Sequera para os donos da casa (84') e do colombiano Nicolás Hernández para os visitantes (90+3').

erc/cl/aam