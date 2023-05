Fluminense perde para The Strongest (1-0) mas segue líder do Grupo D da Libertadores

O Fluminense foi derrotado pelo The Strongest por 1 a 0 nesta quinta-feira, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores-2023, e perdeu a invencibilidade embora o time carioca continue liderando o Grupo D.

O únigo gol da partida foi marcado por Enrique Triverio, logo aos quatro minutos de jogo, e o resultado permitiu ao time boliviano voltar à luta pela classificação para as oitavas de final.

O Fluminense é o líder com 9 pontos e o The Strongest é o segundo com 6.

A quarta rodada da chave é completada nesta quinta-feira em Lima com o duelo entre Sporting Cristal (3) e o argentino River Plate (3).

