Ativistas roubam cordeiros de propriedade do rei Charles III

Ativistas do grupo Animal Rising roubaram três cordeiros de uma propriedade do rei Charles III em Sandringham, no nordeste da Inglaterra, para protestar contra a criação de animais para alimentação.

As imagens publicadas hoje no Twitter pelo grupo de direitos dos animais mostram três mulheres roubando três cordeiros de um campo para dar a eles "uma vida em liberdade", como explica uma delas. Diz estar na propriedade de Sandringham.

"Caso contrário, teriam sido levados em breve para o matadouro, e as pessoas os teriam comido", acrescentou a ativista.

Em um comunicado, Animal Rising afirmou que esta operação de "resgate" ocorreu na noite de quarta-feira "por volta das 20h" (16h em Brasília) e que as três ativistas se entregaram posteriormente à polícia.

A polícia local confirmou que as três compareceram "de forma voluntária" a uma delegacia e foram detidas "por suspeita de roubo".

Esta ação marca o início de uma série de operações de "resgate" de animais que a Animal Rising pretende realizar durante o verão para conscientizar os britânicos sobre a necessidade de mudar a forma como comem, disse o grupo.

A propriedade de Sandringham, que abrange vários milhares de acres de bosque, cultivos e jardins, pertence à família real britânica há cinco gerações.

Charles III herdou-a com a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro passado.

Nesta quinta-feira, outros três ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil foram detidos em Londres após jogarem tinta laranja em uma peça na exposição de flores de Chelsea, disse o grupo, que luta pelo fim da exploração de hidrocarbonetos.

A Just Stop Oil vem fazendo ações de choque há meses, a ponto de o governo conservador britânico aprovar uma lei para fortalecer os poderes da polícia para combater essas operações. Vários de seus ativistas foram detidos em paralelo à coroação de Charles III, em 6 de maio, em Londres.

