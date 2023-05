Van Nistelrooy não é mais técnico do PSV Eindhoven

O ex-atacante holandês Ruud Van Nistelrooy pediu demissão do cargo de técnico do PSV Eindhoven, anunciou o clube nesta quarta-feira (24).

Apesar do título da Copa da Holanda e da segunda posição no Campeonato Holandês, os métodos de trabalho de Van Nistelrooy não eram unanimidade dentro do clube, segundo a imprensa local.

"Depois de várias conversas sobre assuntos internos nas últimas semanas, houve uma reunião na terça-feira entre a diretoria e Van Nistelrooy", informou em comunicado o PSV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ficou decidido focar no jogo de domingo contra o AZ Alkmaar e continuar conversando depois da temporada", mas "Van Nistelrooy informou hoje de manhã (quarta) que suas opiniões não tinham respaldo suficiente do clube para continuar por mais tempo", acrescenta a nota.

A pedido da diretoria, Fred Rutten, ex-técnico do PSV, ocupará o cargo de maneira interina até o final da temporada.

"O PSV lamenta a decisão de Van Nistelrooy e valoriza as conquistas da Johan Cruyff Schaal (Supercopa da Holanda) e da TOTO KNVB Beker (Copa da Holanda) nesta temporada", declarou o clube.

cvo/dr/cb/aa