Santos perde para o Audax Italiano (2-1) e se complica na Sul-Americana

O Audax Italiano, do Chile, virou o jogo e venceu nesta quarta-feira por 2 a 1 o Santos, em duelo do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Os chilenos se recuperaram de um início marcado pelo domínio da equipe paulista, que abriu o placar aos 20 minutos com um chute certeiro de pé direito de Camacho.

Mas com uma dobradinha do argentino Gonzalo Sosa, aos 45+5' e aos 54', os 'itálicos' conseguiram garantir uma vitória que os mantém na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com este placar, após o empate em 0 a 0 no jogo de ida no Brasil, o Audax Italiano chegou aos sete pontos, ficando logo atrás do líder, o argentino Newell's Old Boys, que soma 9 pontos, enquanto aguarda a partida contra o boliviano Blooming, lanterna (sem pontos).

O Santos fica com quatro pontos e praticamente se despede da Sul-Americana.

pa/gfe/aam