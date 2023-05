Presidente do TCU grego formará governo interino até novas eleições

O presidente do Tribunal de Contas da Grécia, Ioannis Sarmas, foi incumbido nesta quarta-feira (24) de formar um governo para organizar uma segunda eleição antes do final de junho - anunciou a presidência grega.

Ante "a impossibilidade de formação de governo [...], a solução, segundo a Constituição, é a formação de um governo interino", disse a presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, durante uma reunião com Ioannis Sarmas.

A fala da presidente se referia ao fato de nenhum dos três partidos que lideravam as eleições de domingo querer formar uma aliança de governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma grande honra, uma obrigação constitucional e meu dever como cidadão aceitar esta responsabilidade", disse Ioannis Sarmas, de 66 anos.

As eleições a serem organizadas por seu Executivo interino devem acontecer em 25 de junho.

Nas eleições legislativas do último domingo (21), o partido de direita Nova Democracia, liderado pelo primeiro-ministro em final de mandato, Kyriakos Mitsotakis, registrou uma vitória esmagadora com 40% dos votos, mas não obteve maioria no Parlamento.

No dia seguinte, Mitsotakis rejeitou o mandato da presidente para formar um governo de coalizão.

As próximas eleições serão realizadas por meio de um sistema eleitoral diferente. O partido vencedor terá um bônus de até 50 deputados, o que lhe garantiria a maioria absoluta, segundo seus cálculos.

O ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras, líder do principal partido da oposição de esquerda, o Syriza, obteve apenas 20% dos votos e também se negou a formar uma coalizão.

Tsipras prometeu "travar esta nova batalha" para evitar a formação de um governo de direita "todo-poderoso" (...), o que é ruim para a democracia e para o país".

O partido socialista Pasok-Kinal ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas de domingo, com 11,5% dos votos, três pontos a mais do que em 2019.

hec/bds/es-jvb/mb/tt/aa