PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA ELEIÇÕES: Governador da Flórida anuncia candidatura à Casa Branca

=== EUA ELEIÇÕES ===

WASHINGTON:

DeSantis anunciará candidatura à Casa Branca em bate-papo com Elon Musk

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, anunciará sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira, durante uma 'live' no Twitter com Elon Musk, informou à AFP uma fonte próxima nesta terça-feira.

EUA eleições política

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Cuba e Rússia se aproximam em tempos difíceis

Sedenta por novos parceiros comerciais e aliados políticos após sua invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia se aproxima cada vez mais de Cuba, um passo bem-vindo em uma ilha carente de investimentos e em sua pior crise econômica desde a dissolução do bloco soviético em 1991.

Cuba conflito diplomacia economia turismo

-- EUROPA

BERLIM:

Alemanha endurece o tom contra desobediência civil dos ativistas do clima

A polícia da Alemanha executou nesta quarta-feira (24) uma série de operações contra membros do movimento ecologista "Última Geração" ("Letzte Generation"), que já organizou ações polêmicas de desobediência civil, criticadas esta semana pelo chefe de Governo, Olaf Scholz.

Alemanha meio ambiente governo polícia

ISTAMBUL:

Oposição turca busca os votos das donas de casa para derrotar Erdogan

Uma mulher grita no bazar de Besiktas, bairro de Istambul: "Vamos nos livrar de Erdogan!". "Defendam os seus direitos no segundo turno, em 28 de maio", grita Rojda Aksoy, uma mulher pequena, enquanto caminha entre áreas de vendas de azeitonas e morangos.

Turquia eleições Mulheres

-- ÁSIA

PEQUIM:

Xi Jinping promete à Rússia 'apoio firme' em 'interesses fundamentais'

A China apoiará os "interesses fundamentais" da Rússia, afirmou o presidente chinês, Xi Jinping, durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

Rússia diplomacia China comércio economia

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Parlamento de Israel aprova orçamento com recursos polêmicos para judeus ultraortodoxos

O Parlamento de Israel incluiu a polêmica concessão de fundos para os judeus ultraortodoxos no orçamento do Estado para 2023-2024 aprovado nesta quarta-feira (24), uma medida criticada pela oposição ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Israel religião orçamento parlamento

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Vítimas de insultos e ameaças, cientistas do clima fogem do Twitter

Confrontados com uma enxurrada de insultos e ameaças no Twitter, cientistas estão deixando a rede social, na qual o negacionismo climático aumenta desde que Elon Musk comprou a plataforma.

Clima desinformação Twitter internet

=== ESPORTE ===

GENEBRA:

ONU denuncia ataques racistas contra Vini Jr

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, denunciou nesta quarta-feira (24) os insultos racistas proferidos contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid) durante uma partida na Espanha e pediu esforços conjuntos para erradicar esse flagelo do esporte.

BRA racismo fbl ESP esporte direitos Espanha

AFP