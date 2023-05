Honda fornecerá motor da Aston Martin na F1 a partir de 2026

A Honda será a fornecedora de motor da Aston Martin na Fórmula 1 a partir da temporada 2026, quando entrar em vigor o novo regulamento da categoria, anunciou nesta quarta-feira (24) a marca japonesa.

"A Aston Martin está construindo uma equipe para vencer na Fórmula 1. É mais um passo adiante. Dividimos com a Honda a mesma determinação e a mesma ambição de vencer. Tenho muita confiança de que podemos ter um motor com muito rendimento", declarou Martin Whitmarsh, diretor-geral da Aston Martin Performance, em um encontro virtual com a imprensa.

"Um dos principais motivos que nos leva a aceitar este desafio na Fórmula 1 é que a principal categoria do automobilismo busca neutralidade de carbono, um caminho que a Honda também quer seguir. Esta colaboração vai facilitar o desenvolvimento de nossas tecnologias elétricas", ressaltou em um comunicado Toshihiro Mibe, presidente da Honda.

A Aston Martin, que está tendo um bom início de temporada com a segunda posição no campeonato de construtores, conta atualmente com o motor Mercedes.

A Honda, que deixou oficialmente a Fórmula 1 ao final da temporada 2021, segue presente na categoria com um acordo que termina em 2025, prestando assistência técnica no desenvolvimento dos motores da Red Bull e da AlhpaTauri.

