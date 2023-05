Corinthians fica no 0 a 0 em visita ao Argentinos Juniors pelo Grupo E da Libertadores

O Corinthians ficou só no 0 a 0 com o Argentinos Juniors em jogo sem brilho pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2023, disputado na noite desta quarta-feira, no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires.

O empate foi condizente com uma partida muito acirrada, com poucas oportunidades, em que os argentinos terminaram com dez jogadores devido à expulsão de Thiago Nuss (77'), por acertar o rosto de Roni com uma cotovelada.

Após as quatro rodadas, o Grupo E é liderado pelos argentinos com 8 pontos, seguidos do equatoriano Independiente del Valle (6), enquanto o Corinthians e o uruguaio Liverpool (ambos com 4 pontos) dividem a terceira posição.

Na próxima rodada, que será disputada no dia 7 de junho (quarta-feira), o Argentinos receberá o Liverpool em casa, enquanto o Corinthians viajará a Guayaquil para enfrentar o Independiente del Valle.

