Comunicado do Business Wire :Sylvamo

A Sylvamo (NYSE: SLVM), a empresa de papel do mundo, anuncia uma mudança na liderança sênior para sua divisão da América Latina.

Tatiana Kalman foi eleita vice-presidente sênior e gerente geral para a América Latina e assumirá o cargo em 1o de junho. Kalman se une à Sylvamo depois de sair da BASF, onde atuou mais recentemente como diretora administrativa e vice-presidente sênior, Unidade de Negócios de Cuidados Pessoais na Europa.

"Damos as boas-vindas à Tatiana em nossa empresa. Ela nos ajudará a continuar a construir um futuro melhor para nossos funcionários, clientes e investidores", disse Jean-Michel Ribiéras, presidente do conselho e diretor executivo.

Kalman substitui Rodrigo Davoli, que foi eleito vice-presidente sênior e gerente geral para a América do Norte no início deste mês. A Sylvamo também anunciou que Greg Gibson, que atualmente está na liderança da América do Norte, se aposentará em 1o de março de 2024. Gibson foi eleito vice-presidente sênior de Excelência Comercial.

Estes líderes seniores se auxiliarão mutuamente com as transições ao longo do terceiro trimestre.

Sobre a Sylvamo

A Sylvamo (NYSE: SLVM) é a empresa do papel do mundo com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, o fornecedor e o investimento preferidos. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para a educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, Tennessee, empregamos mais de 6.500 colegas. As vendas líquidas para 2022 foram de $ 3,6 bilhões. Para obter mais informações, acesse Sylvamo.com.

Contato

Adam Ghassemi 901-519-8115 [email protected]

