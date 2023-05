Comunicado do Business Wire :Pangea

A Pangea assume o compromisso de se tornar o fornecedor de couro automotivo mais confiável e sustentável do mundo ao atingir metas importantes, incluindo a certificação de nível ouro do LWG Gold (Leather Working Group) e a publicação de um Relatório de Sustentabilidade inaugural. A empresa anuncia que todas as instalações de fabricação são agora certificadas como sustentáveis pelo padrão LWG Gold. Mais recentemente, as equipes receberam o mais alto padrão disponível na África do Sul e na Alemanha.

Relatórios e auditorias de sustentabilidade ajudaram a Pangea a entender melhor sua organização como um todo em um nível ainda mais profundo do que as auditorias automotivas padrão, como ISO e IATF.

"Este processo nos ajudou a entender melhor quem somos e como operamos. Ele ressoa genuinamente com os temas de unidade e padronização que nossa marca transmite. A execução adequada e a melhoria ano após ano nos ajudaram a fortalecer nossa liderança no mercado, conduzindo a indústria para uma imagem ainda mais forte e uma participação de mercado significativa". - Roger Pinto, diretor de Sustentabilidade e Inovação

A preparação da auditoria para a crtificação LWG foi um acontecimento novo para muitas das unidades de negócios da Pangea. Tanto os executivos quanto os gerentes de fábrica incentivaram as equipes a se concentrarem nas iniciativas do relatório de sustentabilidade em 2023, especialmente no LWG. Os esforços exibidos demonstraram determinação, unidade e um compromisso corporativo com a fabricação sustentável, resultando em nada menos que uma experiência de aprendizado em grande escala.

A sustentabilidade está em foco no mundo inteiro e em todos os setores da indústria, se tornando naturalmente importante para um fabricante mundial de materiais automotivos como a Pangea. A LWG foi fundada por clientes do couro que entenderam como as operações de base biológica podem realmente melhorar o planeta, descrevendo o desempenho organizacional. O compromisso com a sustentabilidade é uma prioridade do cliente; e uma iniciativa à qual a Pangea escolheu aderir. Fazer com que todas as instalações sejam certificadas como ouro significa fazer com que o fornecedor se comprometa com uma auditoria sustentável completa e prometa melhoria contínuas.

"A necessidade de informar nossas metas sustentáveis e nosso progresso foi motivada por nosso compromisso não só em permanecer competitivos, mas de liderar a indústria na confiança, serviço e paixão pelo couro natural". - Randy Johnson, presidente e diretor executivo

O maior foco da empresa para os próximos dois anos será a gestão de energia. Como uma das seções mais importantes do LWG, ele também está ligado à redução das emissões do escopo 1+2, à certificação ISO 50001 e aos resultados da avaliação do ciclo de vida (LCA, life cycle assessment). Projetos solares baseados no local são prioridade, com várias instalações já estando operacionais e com planos para mais energia renovável em vigor. A Pangea espera obter uma eficiência energética global anualizada de 2-3% até 2025, assim como uma redução da ingestão de água doce de 16%.

Para conferir o relatório de sustentabilidade da Pangea, clique aqui.

Sobre a Pangea

A Pangea é um fornecedor global de couro para as principais marcas automotivas do mundo, fornecendo soluções sustentáveis que impulsionam o futuro dos espaços internos. Com sede em Rochester Hills, Michigan, a Pangea atende seus clientes nos quatro continentes e conta com uma equipe de aproximadamente 3.500 membros. Para obter mais informações, acesse www.pangeamade.com e siga-nos no LinkedIn.

Contato

Jacquelyn Smith, Pangea 248-436-2200 [email protected]

