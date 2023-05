Comunicado do Business Wire :IHS Holding Limited

A IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de comunicações compartilhadas do mundo em número de torres, publicou hoje seu relatório de sustentabilidade de 2022.

O documento abrange as atividades de sustentabilidade de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e foi preparado de acordo com as normas da Global Reporting Initiative, mapeando as iniciativas de sustentabilidade da empresa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A abordagem à sustentabilidade da IHS Towers é orientada pelo Pacto Global da ONU, do qual a empresa é signatária desde 2020 e o relatório serve como terceira "Comunicação sobre o progresso" do ano.

Conforme demonstrado no relatório de sustentabilidade de 2022, a IHS Towers continua comprometida com suas partes interessadas mais amplas, incluindo, entre outras, funcionários, comunidades, fornecedores, clientes e investidores. Ao fornecer infraestrutura de comunicação que ajuda a facilitar a conectividade e inclusão digital, sua estratégia de sustentabilidade de quatro pilares, que se concentra em ética e governança, meio ambiente e mudança climática, educação e crescimento econômico e equipe de trabalho e comunidades, busca agregar valor às comunidades atendidas.

Ao longo de 2022, a empresa fez parcerias com organizações internacionais e locais para oferecer programas direcionados com escala e alcance adequados. A IHS Towers também reafirmou a sustentabilidade como um princípio central, estabelecendo-a como um quinto valor fundamental, ao lado do foco no cliente, inovação, integridade e ousadia, para incorporar ainda mais esses valores na empresa e em tudo o que ela faz.

Destaques do relatório de sustentabilidade de 2022

-- Foram gastos US$ 7,5 milhões em iniciativas de sustentabilidade com foco na comunidade, elevando os investimentos na comunidade para mais de US$ 22 milhões desde 2017.

-- Por meio do seu Plano de redução de carbono, a empresa se comprometeu a reduzir a intensidade das emissões de quilowatts-hora (kWh) de Escopo 1 e Escopo 2 de seu portfólio de torres em cerca de 50 % até 2030 - em comparação com a linha de base de 2021.

-- Foram concedidas bolsas de estudos para 18 estudantes de Camarões, Costa do Marfim e Nigéria de acordo com a Iniciativa dos trabalhadores de linha de frente. Lançado em 2021, o programa oferece aos filhos dos funcionários de linha de frente e fornecedores equivalentes a oportunidade de solicitar ajudas econômicas da IHS Towers para estudar em universidades de primeira categoria.

-- Foi concluído o primeiro de três anos da parceria com a Giga, iniciativa da UNICEF-ITU para conectar todas as escolas à internet. Os dados compartilhados segundo o componente de contribuição em espécie da parceria ajudaram a Giga a determinar que em Ruanda: a distância média de uma escola até a torre mais próxima é de 2,5 km. Mais de 98 % das escolas são visíveis de pelo menos uma torre, enquanto 95 % são visíveis de duas torres e 91 % de três torres.

-- Foi feita uma parceria com a ONG brasileira AfroReggae para financiar o AfroGames, dois centros educacionais nas favelas do Rio de Janeiro que oferecem programação gratuita e aulas de inglês a cerca de 200 moradores cadastrados.

-- Foram entregues projetos de energia renovável e doadas 106 unidades de postes movidos a energia solar de 60W e 100W em três estados da Nigéria para fornecer iluminação pública para comunidades de cerca de 510 mil moradores no total e, em Ruanda, foi apoiada uma iniciativa do Banco de Desenvolvimento de Ruanda que conecta sistemas de energia solar a 1 mil lares no distrito de Rulindo.

-- Foram lançados projetos de perfuração de poços em vários mercados africanos, incluindo Zâmbia, onde foram perfurados 16 poços, fornecendo às comunidades rurais água potável limpa e segura.

-- Foram implementadas 65.533 baterias e vendidas 20.799 para reutilização ou reciclagem.

-- O programa de reciclagem de geradores do grupo doou 77 geradores para escolas, orfanatos e centros de saúde. Cerca de 350 geradores já foram doados desde o lançamento do programa em 2017.

Sam Darwish, presidente e CEO da IHS Towers, comentou: "Tenho o prazer de anunciar a publicação de nosso relatório de sustentabilidade de 2022 e compartilhar o progresso de nossa estratégia de sustentabilidade ao concluirmos nosso primeiro ano completo como uma empresa de capital aberto. Como facilitadores da conectividade móvel, acreditamos que desempenhamos um papel importante no desenvolvimento dos mercados em que operamos e continuamos perseguindo nossa visão de ajudar a criar um mundo conectado onde a conectividade móvel possibilita ainda mais o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

O ano de 2022 foi de grandes realizações, pois aumentamos ainda mais nossa pegada operacional. Com este crescimento, vem a responsabilidade, e uma das principais prioridades de nossa empresa é reduzir o impacto negativo das emissões de gases de efeito estufa, que continuam sendo um desafio significativo para nossa indústria. Foi um grande orgulho publicar nosso Plano de redução de carbono em outubro de 2022 e fiquei feliz em ver as grandes iniciativas ambientais com foco na comunidade adotadas por nossas equipes locais de sustentabilidade.

Este relatório inclui detalhes sobre tais iniciativas, atualizações sobre nossa parceria com a Giga e nossa exclusiva Iniciativa dos trabalhadores de linha de frente, à medida que buscamos oferecer oportunidades para a próxima geração aprender, desenvolver e prosperar.

Somos apaixonados por gerar impacto social positivo para nosso pessoal, comunidades e partes interessadas em geral. A todos, agradeço a vocês e aos nossos incríveis parceiros por apoiarem nossa agenda de sustentabilidade em 2022."

Para mais informações, acesse www.ihstowers.com/sustainability

Sobre a IHS Towers:a IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de comunicações compartilhadas do mundo em número de torres e é uma das maiores multinacionais independentes de torre de telecomunicações focada exclusivamente nos mercados emergentes. A empresa possui cerca de 40 mil torres em seus 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. Para mais informações, entre em contato com [email protected] ou acesse www.ihstowers.com

