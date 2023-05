Homem morre atropelado após ajudar uma família de patos a atravessar rua nos EUA

Um homem identificado como Casey Rivara, 41, morreu atropelado na última quinta-feira, 18, após ajudar uma família de patos a atravessar uma rua movimentada nos Estados Unidos. A vítima estava retornando para o próprio carro quando uma jovem de 17 anos, não identificada, o atingiu na esquina da Park Drive com a Stanford Ranch Road, na cidade de Rocklin, estado da Califórnia.

Testemunhas contaram à imprensa local que o homem desceu do próprio veículo para ajudar os patinhos a atravessarem a via. A atitude foi aplaudida por pessoas presentes no local. Segundo a Polícia local, o caso ocorreu por volta das 20 horas. As informações são do portal NBC News.

Como forma de homenagem póstuma a Casey, a vizinhança improvisou um altar com flores e patinhos de borracha no local da tragédia.

Uma criança de 12 anos presenciou a cena. “Ele saiu do carro e estava enxotando os patos, e todos aplaudiam porque ele estava sendo muito legal”, disse o menino.

“Ele os ajudou a subir no meio-fio porque todos os patinhos estavam com problemas e então ele caminhou na frente do nosso carro", contou o pequeno à afiliada da NBC Sacramento, KCRA.

A adolescente que vitimou Casey permaneceu no local e prestou ajuda à Polícia na condução do caso. Durante a investigação do acidente, é improvável que a jovem sofra algum tipo de acusação criminal.

“Ainda temos muitas áreas e evidências para analisar, mas, à primeira vista, não parece que haverá negligência criminal”, disse o capitão da Polícia de Rocklin, Scott Horrillo, em entrevista para a NBC News.

Viúva de homem atropleado após ajudar família de patos lamenta morte

A viúva de Casey, Angel Chow, usou as redes sociais para manifestar o luto e agradecer por todo o carinho que tem recebido. A esposa também publicou um formulário onde pretende reunir histórias de Rivara e amigos para criar um livro em memória do falecido marido.

"Ficamos profundamente tocados pelo imenso amor e apoio que recebemos por Casey Rivara e nossa família nos últimos dias. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos vocês pelas gentis mensagens e gestos de gentileza. É realmente gratificante ouvir como Casey impactou positivamente suas vidas, e somos extremamente gratos por isso", escreveu Angel.