Comunicado do Business Wire :RevBits

A RevBits anuncia que concluiu com sucesso o desenvolvimento arquitetônico de sua solução de gerenciamento de acesso privilegiado para implantação em um verdadeiro ambiente de entreferro.

RevBits Privileged Access Management (RB/PAM) é uma solução de gerenciamento de acesso avançado que inclui sete módulos e extensivo registro de sessões que capta teclas pressionadas e vídeos. Estes recursos exclusivos de controle de acesso e ofertas de diversos módulos reduzem esforços de gestão de relacionamento com fornecedores e aumentam proteções de gerenciamento de acessos.

O RevBits PAM tem duas patentes nos EUA, uma criptografia de conhecimento zero com base em navegador e autoridade de autenticação que se estende a várias soluções de segurança de hardware.

Módulos RevBits PAM:

Gerenciamento Privilegiado de Acessos-regula o acesso a recursos cruciais, capta teclas pressionadas e grava em vídeo todas as sessões privilegiadas.

Gerenciamento Privilegiado de Sessões-oferece pressionamento de teclas e registro de consultas para todas as sessões mediante o Jump Server da solução.

Gerenciamento de Senhas-estende a segurança de autenticação com módulos de segurança de hardware, tokens USB, cartões inteligentes, comunicações de campo próximo e RFID.

Gerenciamento de Contas de Serviço - digitaliza e incorpora contas de serviço e tarefas agendadas para aplicativos de web do IIS.

Gerenciamento de Chaves-permite que os usuários gerem e armazenem facilmente chaves de criptografia.

Gerenciamento de Certificados - relata todos os certificados expirados ou prestes a expirar e implementações vulneráveis de SSL.

Integração CI/CD-o módulo CI/CD se conecta à sua plataforma atual e libera recursos de gerenciamento seguro de sigilos em todo o ciclo de vida de CI/CD, que permite o fácil gerenciamento de usuários, credenciais e ativos de CI/CD.

Definição de Entreferro:

Techopedia: "Um entreferro é uma medida de segurança que isola um componente de dispositivo digital ou rede local privada (LAN) de outros dispositivos e redes, incluindo a Internet pública. Um entreferro também é conhecido comoparede de ar, sendo a estratégia de usar entreferros para proteger dados cruciais também conhecida comosegurança por isolamento.

Entreferros são utilizados para proteger sistemas de computador vitais e os dados que eles armazenam contra malware,keyloggers, ransomware e outros tipos de acesso não autorizado. Esta estratégia busca garantir o isolamento total de um determinado sistema de modo eletromagnético, eletrônico e físico."

RevBits Privileged Access Management - Nossa Capacidade de Entreferro:

Dentro do ambiente de entreferro estão servidores e ativos essenciais para a organização. Por mais importante que seja a proteção contra ataques de malware e ransomware, é igualmente importante proteger dados nestes servidores contra atos maliciosos e roubos em um ambiente de entreferro.

RevBits Privileged Access Management é totalmente caracterizado em um ambiente de entreferro, que permite segurança completa do servidor e proteção de dados. O acesso ao servidor é monitorado através do extensivo monitoramento de sessões, incluindo gravação de vídeos e registro de teclas pressionadas.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa integral de segurança cibernética dedicada a oferecer aos clientes proteção e serviço superiores. A RevBits fornece proteção contra as mais sofisticadas ameaças cibernéticas que as empresas enfrentam, ao proporcionar diversos recursos avançados de segurança que podem ser administrados mediante uma plataforma de segurança unificada. A RevBits tem sede em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para mais informação, acesse RevBits.

As ofertas do conjunto de soluções completas da RevBit são RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que executam mais de uma solução da RevBits, a administração é gerenciada através da RevBits Cyber Intelligence Platform, um ambiente unificado de janela única que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, enquanto fornece inteligência para uma resposta administrativa rápida. A RevBits Cyber Intelligence Platform está integrada com todos os SIEMs comuns.

