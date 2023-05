Comunicado do Business Wire :Pan American Life Insurance Company

O Encova Mutual Insurance Group ("Encova Insurance") e a Pan American Life Insurance Company ("PALIC") anunciaram hoje que a Encova Life Insurance Company ("Encova Life"), afiliada do Encova Mutual Insurance Group, será adquirida pela PALIC e fundida a essa empresa.

"Somos bastante bem sucedidos em nossas operações de bens e acidentes pessoais, o que fica evidenciado pela recente classificação que recebemos da AM Best, e queremos focar exclusivamente em aproveitar esse recente sucesso na área de bens e acidentes pessoais", afirmou o presidente e CEO da Encova Insurance, TJ Obrokta Jr. "Seguimos comprometidos com nossas agências parceiras, e ajudaremos a garantir que essa transição à Pan-American Life seja um processo tranquilo para nossos agentes de seguro de vida e segurados."

A aquisição e fusão adicionarão aproximadamente $60 milhões em receitas, $600 milhões em ativos totais, $38 milhões em prêmios de seguro e cobertura de 82 mil vidas pelo negócio americano de seguro de vida da PALIC. Além disso, aprimorará a dimensão, o alcance e o portfólio de investimentos americanos da PALIC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta aquisição está alinhada com nossa estratégia de crescimento nos Estados Unidos e demonstra nosso compromisso com o mercado americano e com todo o nosso negócio de seguro de vida", afirmou José S. Suquet, presidente da Diretoria e CEO do Pan-American Life Insurance Group. "A adição do negócio da Encova Life complementa e fortalece a divisão Mutual Trust Life Solutions (MTLS) da PALIC, solidificando ainda mais a posição da PALIC de liderança no mercado com maior dimensão, maior força financeira, excelente perfil de classificação e oportunidades de crescimento aprimoradas."

A transação foi aprovada com unanimidade pelas Diretorias da Encova Insurance e da PALIC e será provavelmente fechada no final de 2023, imediatamente após a fusão da Encova Life na PALIC, sujeita a certas costumeiras condições de fechamento, incluindo aprovação das autoridades relevantes de regulamentação no setor de seguros.

Após a fusão, todas as apólices da Encova Life serão assumidas pela PALIC. Não haverá mudanças nos prazos ou características dos produtos para os atuais segurados.

Sobre a Encova Insurance

A Encova, importante seguradora regional classificada entre as 20 melhores seguradoras de caráter mutualista nos Estados Unidos, conta com qualificação A (excelente) concedida pela AM Best, provedora líder de qualificações para seguradoras. A Encova tem mais de 1.100 funcionários em 28 estados e Washington, D.C., prêmios de mais de $1 bilhão, um superávit de mais de $1,96 bilhões e ativos de mais de $4,8 bilhões. O grupo comercializa soluções de seguros por meio de mais de 2.000 agências independentes no centro oeste, noroeste e sul dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse encova.com.

Sobre o Pan-American Life Insurance Group

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), provedor líder de seguros de vida, contra acidentes e saúde nas Américas, presta serviço financeiro confiável desde 1911. Com sede em New Orleans, o Grupo é composto de mais de vinte empresas membro, emprega mais de 2.100 funcionários em todo o mundo e oferece seguros de vida, contra acidentes e saúde para pessoas individuais ou grupos, benefícios para funcionários e serviços financeiros de primeiro nível em 49 estados, no distrito de Columbia (D.C.), Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, América Latina e Caribe. O Grupo tem filiais e afiliadas na Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e 13 mercados caribenhos, incluindo Barbados, Ilhas Cayman, Curaçao e Trinidade e Tobago. Para mais informações, acesse o site da Pan-American Life em palig.com, curta nossa página no Facebook @PanAmericanLife, nos siga no Twitter @PanAmericanLife e se conecte conosco no LinkedIn em Pan-American Life Insurance Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005130/pt/

Contato

Casei Phillips Encova Insurance 614-225-8666 [email protected]

Marta Reeves Pan-American Life Insurance Group (504) 566-3112 / (786) 453-3825 [email protected]

Isabel Abislaiman Fleishman-Hillard (305) 520-9017 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.