Presidente sírio concentra as atenções no início da reunião de cúpula árabe

O presidente sírio Bashar al Assad foi recebido nesta sexta-feira (19), após anos de afastamento, na reunião de cúpula da Liga Árabe em Jidá, Arábia Saudita, que pretende abordar os conflitos do Sudão e do Iêmen e que tem a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

O presidente ucraniano viajou à cidade do Mar Vermelho para uma reunião dos 22 países membros da Liga Árabe, uma demonstração do desejo da anfitriã Arábia Saudita de exercer uma influência diplomática global.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, deu as boas-vindas a Assad em sua primeira visita à região desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

"Temos a satisfação de dar as boas-vindas ao presidente Bashar Al Assad a esta reunião de cúpula", afirmou o príncipe, antes de expressar a esperança de que a reintegração da Síria proporcione "estabilidade" ao país devastado pela guerra.

Antes da cerimônia de abertura, Assad teve uma série de reuniões bilaterais, incluindo encontros com o presidente da Tunísia e o vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos.

A cúpula da Arábia Saudita coincide com a tentativa do país, maior exportador de petróleo do mundo, de aumentar sua influência diplomática no Oriente Médio e além de suas fronteiras.

"Esta reunião é muito importante", declarou o ministro sírio das Relações Exteriores, Faisal Mekdad. "A delegação síria está aqui para que este encontro seja um sucesso".

As principais ruas de Jidá receberam as bandeiras dos Estados-membros da Liga Árabe, incluindo a da Síria, e o jornal Al-Riyadh afirmou nesta sexta-feira que esta seria a "reunião de cúpula de todas as cúpulas".

O encontro acontece depois do acordo histórico de aproximação da Arábia Saudita com o Irã, com mediação da China e anunciado em março.

Desde então, a Arábia Saudita restabeleceu relações bilaterais com a Síria e intensificou os esforços para obter um acordo de paz no Iêmen, país onde lidera uma coalizão militar contra os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã.

Nem todos os países da região, no entanto, estão dispostos a retomar as relações com Assad. O Catar afirmou que não normalizaria as relações com o governo sírio, mas destacou que isto não seria um obstáculo para a reintegração na Liga Árabe.

A visita surpresa de Zelensky é a primeira viagem do presidente ucraniano ao Oriente Médio desde a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, o que dá ao chefe de Estado a oportunidade de discursar para os líderes de uma região menos unida em seu apoio a Kiev que os aliados ocidentais.

Em um discurso, ele acusou alguns líderes árabes de ignorar os horrores da invasão russa da Ucrânia.

"Infelizmente, há alguns no mundo e aqui, entre vocês, que fecham os olhos para anexações ilegais", disse Zelensky, que pediu aos participantes da reunião que "observem honestamente" para a guerra.

Uma fonte da Liga Árabe disse à AFP que o convite a Zelensky foi feito pela Arábia Saudita e não pela organização.

Zelensky destacou em seu discurso como a guerra na Ucrânia afetou os muçulmanos da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

"A Crimeia foi a primeira a sofrer a ocupação russa e muitos dos que sofrem a repressão na Crimeia ocupada são muçulmanos", disse.

Zelensky também agradeceu ao príncipe Mohamed bin Salman por apoiar a "integridade territorial" da Ucrânia.

