Bola 'inteligente' será testada no Mundial Sub-20 de rugby

Uma bola "inteligente", feita para ajudar os árbitros a tomarem decisões mais rapidamente sobre "aspectos comuns, mas difíceis" das regras do jogo, será testada no próximo Mundial Sub-20 de rugby, na África do Sul (24 de junho - 14 de julho), anunciou nesta quarta-feira (17) a World Rugby.

Esta tecnologia permitirá saber se um passe foi feito para frente, se a bola ultrapassou a linha de 'try', se foi tocada no ar, se saiu do campo e se um arremesso lateral foi cobrado corretamente.

"Monitorada em três dimensões e em tempo real graças a sensores instalados ao redor do campo para determinar sua posição exata", a bola vai proporcionar "um retorno de informação imediata a cada chute, cada passe e cada lançamento", explicou a World Rugby em comunicado.

As informações ficarão à disposição do árbitro de vídeo (TMO), que poderá utilizá-las para auxiliar o juiz de campo.

"Devido a sua natureza emergente (...) e à necessidade de iniciar uma revisão completa dos resultados" ao término dos testes, esta tecnologia não será utilizada no Mundial de 2023, na França (8 de setembro - 28 de outubro), explicou a World Rugby.

