Incêndio em hostel deixa seis mortos na Nova Zelândia

Seis pessoas morreram em um incêndio ocorrido nas primeiras horas desta terça-feira (noite de segunda, 15, no Brasil) em um hostel do centro de Wellington, capital da Nova Zelândia, informou o primeiro-ministro Chris Hipkins.

Segundo os bombeiros, 52 pessoas foram resgatadas, algumas delas do telhado do local, e dezenas continuavam desaparecidas. Colunas de fumaça saíam do prédio de quatro andares, enquanto 80 bombeiros e 20 caminhões tentavam apagar as chamas.

Acredita-se que cerca de 90 pessoas estavam no prédio quando o fogo começou, informou o comandante dos serviços de enfrentamento a incêndios e emergências do distrito, Nick Pyatt, ao confirmar "várias mortes".

Segundo o premier Chris Hipkins, muitos trabalhadores por turnos se hospedam no hostel, o que dificulta informar com exatidão o número de pessoas que estavam no edifício no momento do incêndio.

Seis pessoas foram levadas para o hospital, uma delas em estado grave, informou o serviço de emergências da capital. Outras 15 foram atendidas no local.

Segundo um porta-voz da polícia, o número exato de mortos só será conhecido quando for possível ter acesso ao prédio.

