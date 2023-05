A presença brasileira no Festival de Cannes

O Brasil marca presença no 76º Festival de Cinema de Cannes com quatro produções.

Na disputa pela Palma de Ouro:

- "Firebrand", apesar de ser uma produção britânica, é dirigida pelo brasileiro Karim Ainouz. O cineasta, que venceu a mostra 'U, Certo Olhar' em 2019 com "A Vida Invisível", disputa o prêmio máximo do evento pela primeira vez com um filme sobre o casamento do rei Henrique VIII com Catherine Parr, protagonizado por Alicia Vikander, Eddie Marsan e Jude Law.

Um Certo Olhar:

- "A Flor do Buriti", do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, que retrata a vida da tribo krahô e sua luta pela sobrevivência na aldeia Pedra Branca, Tocantins.

Sessões especiais:

- "Retratos fantasmas", de Kleber Medonça Filho, cineasta de presença frequente em Cannes. Depois de "Bacurau" (Prêmio do Júri em 2018), ele apresenta um documentário sobre sua cidade natal, Recife, através dos cinemas do passado.

- "Levante", da diretora Lillah Halla, narra o dilema de Sofia, uma jovem jogadora de vôlei que descobre que está grávida, em um país onde o aborto é ilegal.

