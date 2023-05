Turquia: Erdogan anuncia aumento salarial de 45% para funcionalismo, às vésperas de eleição

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta terça-feira, 9, um aumento salarial de 45% para 700 mil funcionários públicos, reporta a agência estatal Anadolu. Com isso, o salário mínimo mensal do funcionalismo subiu a 15 mil liras turcas (US$ 768). A medida é adotada dias antes da eleição presidencial de 14 de maio.

Erdogan acrescentou que pretende continuar a trabalhar para elevar o salário mínimo dos funcionários públicos e as pensões. Em abril, o índice de preços ao consumidor no país estava em 43,7%, na comparação anual.

Segundo o jornal local Daily Sabah, o governo também determinou cortes nos preços de energia para pessoas físicas e indústrias, bem como um arranjo para permitir a aposentadoria antecipada de mais de 2 milhões de trabalhadores.