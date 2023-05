Ciclismo paralímpico: Gilmara do Rosário é bronze em Copa do Mundo

A brasileira Gilmara Sol do Rosário conquistou uma medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de ciclismo paralímpico de Ostend (Bélgica). A paulista alcançou o feito nesta quinta-feira (4) em prova contrarrelógio da classe WH2 (atletas que impulsionam bicicletas com os braços).

Gilmara completou os 10,5 quilômetros da prova em 29min45s47, ficando atrás da norte-americana Katerina Brim, campeã com o tempo de 18min11s20, e da italiana Roberta Amadeo, que ficou com o bronze ao completar o percurso em 21min34s70.