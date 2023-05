AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023 ATÉ SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência em processo por difamação contra o ex-presidente Donald Trump movido pela jornalista E. Jean Carroll, que o acusou de estuprá-la na década de 1990 - (até 9 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

CALI (Colômbia) - Encontro mundial das culturas populares - (até 6 de Maio)

Europa

MAMOUDZOU (França) - Operação contra imigração ilegal em Mayotte - (até 20 de Maio)

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da OMS sobre questões globais de saúde - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

CARTUM (Sudão) - Trégua entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) - (até 11)

África

NAIRÓBI (Quênia) - Visita do secretário-geral da ONU António Guterres -

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de seis professores acusados de forçar alunos a simular sexo -

BUJUMBURA (Burundi) - Visita do secretário-geral da ONU António Guterres - (até 6)

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

DOHA (Catar) - Meeting da Liga Diamante de Atletismo 2022 -

SÁBADO, 6 DE MAIO DE 2023

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Passeata convocada por opositores do presidente Gustavo Petro - 13H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Cerimônia de coroação do rei Charles III - 08H00

DOMINGO, 7 DE MAIO DE 2023

América

SANTIAGO (Chile) - Eleição dos membros de Assembleia Constituinte que elaborará proposta de nova Constituição -

Europa

WINDSOR (Reino Unido) - Concerto em homenagem à coroação do rei Charles III no Castelo de Windsor -

COTTBUS (Alemanha) - Fridays for Future, protesto do Greenpeace pela eliminação antecipada do carvão na mina a céu aberto de Nochten - 08H30

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023

Europa

REINO UNIDO - Feriado marca a coroação do rei Charles III -

PARIS (França) - Aniversário de 120 anos da morte do artista francês Paul Gauguin -

TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2023

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão Axiom Space (Ax-2) para a ISS com astronautas sauditas - 00H43

Europa

MOSCOU (Rússia) - Parada militar em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial -

MÁLAGA (Espanha) - Exposição 'Picasso, escultor' é inaugurada no Museu Picasso de Málaga -

Oriente Médio e África do Norte

AL-MANSURAH (Egito) - Julgamento do pesquisador Patrick Zaki acusado de 'espalhar notícias falsas' -

QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023

Europa

(+) AMSTERDÃ (Países Baixos) - Prévia de imprensa da nova exposição dos últimos dias de Vincent van Gogh - 06H00

QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Fim da exigência de vacina anticovid para viajantes e funcionários públicos dos EUA -

(+) ESTADOS UNIDOS - Fim das emergências nacionais e de saúde pública pela covid-19 -

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Encontro de ministros da UE - (até 12)

(+) LISBOA (Portugal) - Primeira parada do cacique Raoni e representantes indígenas da Amazônia em viagem a seis países - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2023

Europa

(+) KÓRNIK (Polônia) - Ministros da França, Alemanha, Polônia e Ucrânia se reúnem -

(+) LISBOA (Portugal) - Parlamento vota novamente lei que descriminaliza a eutanásia para derrubar veto do presidente -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Lançamento do vídeo game 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' -

