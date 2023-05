Ab InBev tem crescimento de 9% no lucro trimestral

O grupo AB InBev, líder mundial do setor de cervejas, anunciou um aumento de 9% do lucro líquido no primeiro trimestre do ano, graças ao aumento dos volumes e, em particular, do preço de venda.

O lucro atribuível aos acionistas foi de 1,310 bilhão de dólares de janeiro a março, contra US$ 1,204 bilhão no mesmo período do ano anterior, informou em um comunicado empresa de capital belga e brasileiro, conhecida pelas marcas Budweiser, Stella Artois e Corona.

Os volumes vendidos aumentaram 0,9%, enquanto o faturamento consolidado cresceu 13,2%, graças aos preços mais elevados estabelecidos pela estratégia de marcas de alto padrão do grupo.

"Mantemos nossos investimentos de longo prazo e os resultados reforçam nossa confiança na resiliência do setor de cervejas", afirnou o CEO Michel Doukeris.

O grupo afirma que tem mais de dois bilhões de consumidores de suas bebidas em 150 países.

