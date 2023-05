Ucrânia nega envolvimento em suposta tentativa de assassinato de Putin

A Ucrânia negou ter qualquer envolvimento com o ataque ao Kremlin que teria como propósito assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, na madrugada desta quarta-feira, dia 3. A Rússia acusa a Ucrânia de ser responsável pela suposta tentativa de assassinato. O Kremlin diz que forças russas contiveram drones antes que os mesmos pudessem atacar - e que ninguém ficou ferido. Mykhailo Podolyak, um assessor do presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, disse que as alegações de envolvimento dariam um pretexto para a Rússia justificar ataques contra a Ucrânia. Fonte: Associated Press.

