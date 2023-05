Swiatek vence Martic e vai enfrentar Kudermetova nas semifinais do WTA 1000 de Madri

A polonesa Iga Swiatek venceu com autoridade por 6-0 e 6-3 a croata Petra Martic e avançou às semifinais do WTA 1000 de Madri, onde enfrentará a russa Veronika Kudermetova, que venceu a americana Jessica Pegula por 6-4, 0-6 e 6-4.

Swiatek, número 1 do mundo, impôs sua superioridade sobre a 27ª colocada no ranking em apenas uma hora e dez minutos.

A polonesa começou vencendo os sete primeiros games contra sua adversária, que só conseguiu vencer o primeiro game após 37 minutos de jogo.

Martic tentou dar um passo à frente no segundo set, mas Swiatek aproveitou os riscos corridos pela oponente para quebrar o saque e abrir 4-2 que seria intransponível para Martic.

"Sinto que estou jogando melhor a cada dia e é bom sentir isso. Hoje foi um bom dia", disse a bicampeã de Roland Garros (2020 e 2022).

Swiatek, que não pôde disputar o torneio de Madri no ano passado devido a lesão, surge como a grande favorita ao título, mas antes terá que superar Kudermetova nas semifinais.

A russa precisou de duas horas e cinco minutos de jogo contra Jessica Pegula para garantir a classificação à próxima fase.

As duas começaram com quebras mútuas, mas no terceiro game Kudermetova voltou a quebrar para abrir 2-1 e aumentar sua vantagem para 3-1 com seu saque.

A diferença foi demais para Pegula, finalista em Madri no ano passado, que não conseguiu virar e a russa acabou vencendo o set.

A americana reagiu no segundo set, em que Kudermetova, décima segunda cabeça de chave, sofreu com problemas físicos nas coxas, tendo de ser atendida no final do segundo set e durante o terceiro.

A russa não conseguiu vencer um único game, mas voltou a ser mais sólida no terceiro set, onde converteu três dos quatro break points que teve a seu favor para acabar vencendo o set e a partida.

"Vencer Jessica é muito bom, estou muito orgulhosa porque em cada jogo (em Madri) joguei quase três horas", disse Kudermetova.

A russa precisou de três sets em cada uma das quatro partidas que disputou até agora na capital espanhola.

-- Resultados do WTA 1000 de Madri:

- Simples feminino (quartas de final):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Petra Martic (CRO/N.27) 6-0, 6-3

Veronika Kudermetova (RUS/N.12) x Jessica Pegula (EUA/N.3) 6-4, 0-6 e 6-4

