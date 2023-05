'Rei ecologista', Charles III destacará amor pela natureza durante sua coroação

Uma vez tachado de maluco por admitir que falava com plantas e defendia a agricultura orgânica, o rei Charles III incluirá símbolos da natureza e ecologia em sua cerimônia de coroação no sábado (6).

O novo rei britânico, de 74 anos, é um defensor de longa data das questões ambientais, desde o combate às mudanças climáticas até a biodiversidade.

Para sua coroação, o monarca refletirá seu interesse distribuindo sementes de flores silvestres para alunos, usando roupas cerimoniais recicladas e talvez até autorizando que tiaras de diamantes sejam substituídas por tiaras de flor.

Nos últimos 80 anos, o Reino Unido perdeu 98% de seus habitats de flores silvestres. Por isso, as escolas primárias receberão 200.000 pacotes de sementes para as crianças plantarem em seus jardins.

Entusiasta da biodiversidade, Charles III tem um campo de 1,6 hectare de flores silvestres em sua casa em Highgrove, no oeste da Inglaterra. Cuidado com afeto por 30 anos, agora é o lar de 120 espécies e cantarola ao som de insetos e pássaros.

O monarca, ferrenho reciclador, tem um carro Aston Martin que funciona com biocombustível de sobras de vinho branco inglês e soro de queijo.

Ele também é conhecido por mandar consertar suas roupas quando elas mostram sinais de desgaste, em vez de jogá-las fora.

Todas as vestes cerimoniais que usar no sábado terão sido anteriormente usadas por outros monarcas, por decisão "pessoal" do rei.

"A reutilização destas peças responde a uma ideia de sustentabilidade e eficiência", explica Caroline de Guitaut, responsável pelas próprias obras de arte da realeza.

Desta forma, Charles III vestirá o Colobium Sindonis - uma túnica branca simples usada imediatamente após a unção, para simbolizar a pureza diante de Deus - de seu avô, George VI.

Outra peça reutilizada será a super túnica - uma túnica grande de mangas douradas, criada em 1911 para a coroação de George V -, o cinto da espada e a luva branca da coroação.

O vestido de coroação que sua esposa, a rainha Camilla, usará ao deixar a Abadia de Westminster também incluirá designs inspirados na natureza e no meio ambiente.

Abelhas, um besouro e outros insetos serão bordados em ouro na cauda de veludo roxo da vestimenta.

A cauda terá também várias plantas bordadas, como o lírio-do-vale, uma das flores preferidas da falecida rainha Elizabeth II, e o delfínio, uma das flores preferidas de Charles III.

A "tela da unção", que vai esconder o rei durante o momento considerado o mais sagrado da cerimônia, também foi bordada com práticas sustentáveis.

O desenho mostra uma árvore com pássaros e 56 folhas - cada uma representando um país membro da Commonwealth, principalmente as ex-colônias britânicas.

A estética "ecológica" da cerimônia já estava estampada no convite para as cerca de 2.000 pessoas esperadas na Abadia de Westminster.

Nela aparece o "homem verde", figura milenar do folclore britânico que simboliza a chegada da primavera e o renascimento.

O desenho do artista heráldico e iluminador de manuscritos, Andrew Jamieson, também apresenta uma coroa de folhas de carvalho, hera e espinheiro, flores silvestres e fauna britânica.

A nora de Charles III, Catherine, cujo marido William é o herdeiro do trono, estaria pensando em usar uma tiara de flores no lugar de diamantes, normalmente utilizados em grandes eventos reais.

A biógrafa real Sally Bedell Smith disse recentemente ao jornal The Times que esta substituição da princesa de Gales "estabeleceria um tom particular" e destacaria a "reverência do rei pela natureza e sua paixão pelas flores".

