BRASIL POLÍTICA: PF faz busca na casa de Bolsonaro em operação sobre dados falsos de vacinação

SUDÃO CONFLITO AJUDA: Secretário da ONU chega ao Sudão em meio aos combates

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia impõe toque de recolher em Kherson; Rússia acusa Kiev por ataque contra o Kremlin

=== BRASIL POLÍTICA ===

BRASÍLIA:

PF faz busca na casa de Bolsonaro em operação sobre dados falsos de vacinação

A Polícia Federal realizou buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira(3) em Brasília, como parte de uma investigação sobre suposta falsificação de cartão de vacinação contra a covid-19.

=== SUDÃO CONFLITO AJUDA ===

CARTUM:

Secretário da ONU chega ao Sudão em meio aos combates

O secretário de Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, chegou ao Sudão nesta quarta-feira (3) e exigiu garantias para prestar ajuda a milhões de civis envolvidos no conflito, em meio a intensos combates, apesar de uma trégua acordada.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia afirma que impediu ataque de drones ucranianos contra o Kremlin

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (3) que derrubou dois drones ucranianos que tinham o Kremlin como alvo e denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin, a poucos dias do grande desfile militar de 9 de maio.

KIEV:

Ucrânia impõe toque de recolher em Kherson

As autoridades ucranianas anunciaram nesta quarta-feira (3) um toque de recolher de 58 horas a partir de sexta-feira (5) à noite em Kherson, perto da frente de batalha no sul do país, no momento em que Kiev finaliza os preparativos para uma contraofensiva ante as forças russas.

BRUXELAS:

UE apresenta plano de 500 milhões de euros para acelerar produção de munições

A União Europeia (UE) apresentou nesta quarta-feira (3) um plano no valor de 500 milhões de euros (cerca de 2,7 bilhões de reais) para acelerar a produção de munições, com o objetivo de repor as suas reservas e manter a ajuda à Ucrânia.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ====

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Jovens indígenas usam tecnologia como 'arma' para proteger a Amazônia

Seu avô protegia o território indígena no estado de Rondônia com arco e flecha. Mas hoje a tecnologia é a "arma" de muitos jovens indígenas, como a ativista Txai Suruí, contra a extração ilegal de madeira e o garimpo na Amazônia.

MADRI:

Petro defende aliança com Espanha pautada no meio ambiente

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu uma aliança latino-americana com a Espanha que produza "políticas concretas" diante da crise climática, no primeiro dia de sua visita de Estado em Madri.

TURMERO:

Salvando o crocodilo-do-orinoco, o maior predador dos rios da América do Sul

Um grupo de 160 exemplares do crocodilo-do-orinoco, espécie endêmica das planícies da Venezuela e da Colômbia, é solto no rio Capanaparo, que corta os dois países, após ser criado em cativeiro como parte de um programa ambicioso para salvar este enorme predador da extinção.

-- EUROPA

ROMA:

Vários países da Europa cooperam em grande operação contra máfia italiana

Ao menos 132 pessoas foram presas nesta quarta-feira (03) em vários países da Europa, entre eles Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, no marco de uma vasta operação contra a temida máfia calabresa, a 'Ndrangheta, especializada no tráfico de droga.

BELGRADO:

Oito estudantes e um segurança morrem baleados em escola na Sérvia

Oito estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros nesta quarta-feira (3) - e outros seis estudantes e uma professora ficaram feridos - por um aluno que foi detido, informaram as autoridades da Sérvia.

LONDRES:

Londres prepara uma de suas 'operações de segurança mais importantes' para a coroação

A coroação de Charles III dará origem a uma das "mais importantes operações de segurança" que o Reino Unido já viu, explicou o governo nesta quarta-feira (3), procurando tranquilizar após a detenção de um homem na véspera em frente ao palácio.

LONDRES:

'Família moderna' de Charles e Camilla se reúne para a coroação

Na coroação deste sábado (6) haverá um rei e uma rainha divorciados, vários enteados, um ex-marido, um filho rebelde e até um irmão desonrado, todos eles membros da "família moderna" de Charles e Camilla.

LONDRES:

'Rei ecologista', Charles III destacará amor pela natureza durante sua coroação

Uma vez tachado de maluco por admitir que falava com plantas e defendia a agricultura orgânica, o rei Charles III incluirá símbolos da natureza e ecologia em sua cerimônia de coroação no sábado (6).

LONDRES:

Uma coroação com três coroas e duas carruagens

A coroação do rei Charles III, que incluirá uma coroa de 1661 e uma carruagem de mais de 260 anos, estará ancorada na História, mas terá também algumas novidades.

LONDRES:

Reino Unido se prepara para coroar Charles III

Charles III será oficialmente coroado em Londres neste sábado (6), em uma cerimônia rica em tradição, mas que o rei britânico quer mais simples e moderna do que a de Elizabeth II há 70 anos. E isso desperta muito menos interesse.

LONDRES:

Quem comparecerá à coroação de Charles III?

A coroação de Charles III terá cerca de 2.000 convidados, bem menos que os 8.000 que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação de sua mãe em 1953. Isso é o que se sabe no momento sobre os presentes e ausentes.

LONDRES:

As grandes datas da vida de Charles III

A coroação de Charles III consagra um homem cuja vida foi uma longa espera, cheia de crises e paixões. Ele se tornou príncipe herdeiro aos 3 anos, rei aos 73 após a morte de Elizabeth II e será coroado em 6 de maio aos 74 anos.

LONDRES:

Abadia de Westminster, lugar-chave na história da monarquia britânica

A Abadia de Westminster, onde o rei Charles III será coroado oficialmente em 6 de maio, foi palco de momentos-chave na história da monarquia britânica durante quase 1.000 anos.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Um morto e cinco feridos em ataques israelenses em Gaza antes de anúncio de trégua

Ataques israelenses deixaram um morto e cinco feridos na Faixa de Gaza antes do anúncio de uma trégua na madrugada desta quarta-feira (3), para acabar com 24 horas de hostilidades entre as duas partes, anunciaram fontes palestinas.

ASHKELON:

Israel, um país no auge econômico e com fortes disparidades sociais

Israel se tornou, desde sua criação há 75 anos, uma das economias mais prósperas do planeta, com empresas líderes em setores como agricultura e tecnologias de ponta, mas com desigualdades sociais flagrantes.

DAMASCO:

Presidente iraniano celebra a 'vitória' de Al Assad durante visita à Síria

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou, nesta quarta (3), em Damasco, que a Síria, com seu aliado Bashar al Assad na liderança, "alcançou a vitória", apesar das sanções internacionais e de doze anos de conflito.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Com economia em baixa e bancos em apuros, Fed aponta para inflação nos EUA

Com a economia lenta e um setor bancário cambaleante, o Federal Reserve (Fed) dos EUA, que deve anunciar outro aumento de juros nesta quarta-feira, continua no caminho para reduzir a inflação a todo custo.

WASHINGTON:

Ajay Banga confirmado como o novo presidente do Banco Mundial

Único candidato na disputa, o indo-americano Ajay Banga foi eleito nesta quarta-feira (3) presidente do Banco Mundial, anunciou o conselho de administração da entidade.

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIAS E CULTURA ===

PARIS:

Desinformação abala liberdade de imprensa no mundo, alerta RSF

A desinformação, da propaganda ao conteúdo criado por inteligência artificial, é uma ameaça à liberdade de imprensa no mundo, alertou Repórteres Sem Fronteiras (RSF) nesta quarta-feira (3), que também apontou os efeitos da instabilidade política nos veículos de comunicação da América Latina.

GENEBRA:

ONU: mundo deve estar preparado para temperaturas recorde provocadas pelo fenômeno 'El Niño'

O fenômeno meteorológico 'El Niño' tem uma grande probabilidade de acontecer este ano e pode elevar as temperaturas a novos recordes de calor, alertou a ONU nesta quarta-feira (3).

NOVA YORK:

Nova York se torna o primeiro estado dos EUA a proibir gás em novos edifícios

Nova York se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir o uso de combustíveis fósseis, como o gás, na maioria dos novos edifícios a partir de 2026, uma vitória para os defensores do meio ambiente.

ROMA:

Fome segue aumentando no mundo, indica relatório da ONU

O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave e precisam de ajuda urgente aumentou pelo quarto ano consecutivo em 2022, de acordo com o Relatório Mundial sobre Crises Alimentares (GRFC, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira (3) em Roma.

=== ESPORTE ===

