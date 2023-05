Oito alunos e segurança morrem baleados em escola na Sérvia

Oito estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado morreram baleados e outros seis alunos e sua professora foram feridos por um colega, que, segundo autoridades sérvias, preparou detalhadamente o massacre, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (3).

"Oito crianças e um segurança morreram, enquanto seis crianças e uma professora ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou, em nota, o Ministério do Interior do país balcânico.

Entre os menores que foram mortos estão sete meninas e um menino, entre 7 e 15 anos de idade, informou o chefe da polícia de Belgrado, Veselin Milic, em coletiva de imprensa. Duas crianças e a professora foram gravemente feridos e correm risco de vida, segundo o ministério da Saúde.

Autoridades identificaram o suposto atirador como Kosta Kecmanovic, de 13 anos, detido no pátio da escola. Segundo Veselin Milic, o adolescente chegou à escola portando um revólver 9 mm e um de calibre menor, pertencentes ao seu pai, e quatro coquetéis Molotov em sua mochila.

O atirador abriu fogo ao entrar na escola, matando primeiramente o segurança e três estudantes nos corredores, antes de invadir uma aula de história. "Assim que entrou pela porta, atirou na professora e nos outros alunos", descreveu Milic.

Astrid Merlini, cuja filha estava na escola, afirmou que os professores rapidamente esconderam as crianças.

O presidente (prefeito) do município de Vracar, Milan Nedeljkovic, declarou ao canal RTS que o segurança "tentou evitar uma tragédia" colocando-se "na frente do jovem que atirava.

A polícia foi avisada primeiramente pelo vice-diretor da escola. Dois minutos depois, o próprio agressor a chamou.

"Disse que atirou em várias pessoas na escola", assegurou Milic, afirmando que o suspeito "planejou o ataque a tiros por um mês e fez uma lista das crianças que planejava matar". "O esboço parece um videogame ou filme de terror, o que indica que ele planejou detalhadamente, por sala, quem iria matar".

O ministro do Interior, Bratislav Gasic, disse que o pai do suspeito, médico e dono das armas usadas, foi detido, bem como a mãe. "O pai afirma que as armas estavam guardadas em um cofre, mas parece que o menino conhecia a senha, já que conseguiu pegar as pistolas e três carregadores com 15 balas cada um", disse Gasic.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, dirigiu-se ao país e lamentou o que chamou de "um dos dias mais difíceis da história contemporânea". Ele informou que o suspeito havia acompanhado recentemente seu pai a clubes de tiro e informou que ele está internado em um hospital psiquiátrico. Segundo o Ministério Público, ele é legalmente inimputável, devido à sua idade.

Este tipo de violência armada é extremamente raro na Sérvia, onde a compra de uma arma de fogo requer uma permissão especial. O ministro de Educação, Branko Ruzic, chamou o ataque de "a maior tragédia" já ocorrida no sistema escolar sérvio, e anunciou três dias de luto oficial.

Autoridades não divulgaram nenhuma informação adicional sobre o suposto atirador e negaram informações veiculadas pela imprensa de que bullying seria um possível motivo para o ataque.

Entre os feridos, "um estudante se encontra em estado grave, com ferimentos de bala no peito e pescoço, e outro foi ferido na parte inferior da perna", declarou Milika Asanin, diretora do principal hospital de Belgrado.

"Uma estudante foi ferida no estômago e nos dois braços, enquanto a professora foi ferida no estômago e nas duas mãos", acrescentou.

As escolas de Belgrado foram fechadas após o ataque.

